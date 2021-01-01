تأتي نظارة الواقع المعزز الخاصة بشركة أبل ببطارية ضعيفة للغاية



نظارة الواقع المعزز نظارة الواقع المعزز

لقد سمعنا عن نظارات الواقع الافتراضي/المعزز القادمة من شركة أبل منذ فترة حتى الآن، مع تسريبات تشير إلى سعرها سيكون أكثر من 3000 دولار، وستأتي بشاشات OLED مزدوجة بدقة 4K، وحتى حزمة بطارية مثبتة. والآن، ألقى مصدر موثوق به مزيدًا من الضوء عن الجهاز.



نشر الصحفي في بلومبيرج مارك غورمان المزيد من التفاصيل الواضحة حول نظارة الواقع المختلط من أبل، والتي تسمى على الارجح Reality Pro.



يعتقد بعض كبار المديرين المسؤولين عن إطلاق المنتج على ما يبدو أن الفئة يمكن أن تتفوق في النهاية على آيفون باعتباره أفضل منتج من أبل. علاوة على ذلك، يُزعم أن شركة أبل تعتقد أنه يمكن ارتداء النظارة في النهاية طوال اليوم وفي كل مكان، لتحل محل الحاسب المحمول والهاتف. ومع ذلك، يبدو أنه قد يكون هناك أكثر من بضع عقبات في طريق المنتج.

قد يعجبك أيضا...

ولعل أبرز شيء هو أن الجهاز سيستمر لمدة ساعتين فقط عند الشحن، فإن نظارة Meta Quest Pro تستمر أيضًا لمدة ساعتين تقريبًا.ليس هذا هو الجانب السلبي الوحيد لنظارة الواقع المختلط من أبل، فيؤكد غورمان أن Reality Pro ستبدأ أيضًا بكمية محدودة من المحتوى وسيكون لها تصميم غير مريح.