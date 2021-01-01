طرح موديل بيجو 5008 2023 من أغلى SUV من الشركة الفرنسية



بيجو 5008 بيجو 5008

باعتبارها وكيلا لسيارات بيجو الفرنسية في مصر، بدأت شركة مانسكو في تقديم موديلات 2023 في السوق المحلي، لكن يعتبر أبرزهم موديل 2023 من بيجو 5008 التي تنتمي لفئة كروس أوفر وSUV، وذلك باعتبارها السيارة الأعلى والأغلى ثمنا بهذه الفئة في السوق المصري.



أما بالنسبة للأسعار الرسمية لهذا الموديل فهي كالتالي:



- فئة أولى Active بسعر مليون و140 ألف جنيه (زيادة 335 ألف جنيه عن موديل 2022).

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- فئة ثانية Allure بسعر مليون و240 ألف جنيه (زيادة 405 ألف جنيه عن موديل 2022).- فئة ثالثة GT بسعر مليون و360 ألف جنيه (زيادة 450 ألف جنيه عن موديل 2022).- فئة ثالثة GT بفرش داخلي أحمر بسعر مليون و370 ألف جنيه (زيادة 450 ألف جنيه عن موديل 2022).جدير بالذكر أن هذه السيارة المتاحة محليا تحمل محرك مكون من 4 اسطوانات، وهو بسعة 1600 سي سي وبقوة 165 حصان و240 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).وتمل أهم التجهيزات الأساسية المتاحة مع هذا الموديل التالي:- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- نظام ثبات الكتروني للسيارة.- مثبت سرعة.- مكابح يد كهربائية.- قفل مركزي للأبواب.- مصابيح أمامية وخلفية LED.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات.- شاشة رقمية 12.3 بوصة بديلة للعدادات التقليدية بالسيارة.- شاشة 10 بوصة باللمس لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- نظام صوتي محيطي قوي من شركة فوكال الفرنسية.