الجهاز المركزي .. يعلن نتيجة تظلمات المتقدمين لوظائف معلم مساعد"رياض أطفال"



معلم مساعد"رياض أطفال" معلم مساعد"رياض أطفال"

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ اليوم، نتيجة تظلمات المتقدمين لشغل وظائف معلم مساعد (معلم فصل)، والمتقدمين في المسابقة التكميلية معلم مساعد (رياض أطفال)، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/ .



مسابقة 30 ألف معلم

وتم قبول عدد من التظلمات ومن المقرر أن يتم إجراء الاختبارات الإلكترونية للمقبول تظلماتهم يوم الأربعاء الموافق الأول من فبراير 2023.



وجدير بالذكر أن الجهاز فتح باب التظلم من نتيجة مسابقة شغل وظائف بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحري في الفترة من 25 يناير حتى 8 فبراير.

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وأهاب الجهاز بالمتقدمين بمراعاة الدقة في تقديمهم للمسابقات التي يجريها، ويؤكد أنه لن يتهاون في أي خطأ في البيانات الأساسية، والمستندات المطلوب رفعها على المنظومة.