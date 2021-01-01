تستهدف "جيلي" بيع 1.65 مليون مركبة في 2023



جيلي جيلي

كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة "جيلي Geely" الصينية Gan Jiayue عن خطة المبيعات الخاصة بعام 2023 الجاري، والتي تستهدف بيع 1.65 مليون مركبة تتحقق على ثلاثة مستويات منها مضاعفة مبيعات السيارات المعتمدة على الطاقة الجديدة لتتجاوز 600 ألف مركبة.



واستعرض Jiayue آداء المجموعة خلال العام الماضي، حيث تم بيع إجمالي 1,432,988 سيارة بزيادة سنوية 8%، كما زاد معدل دخول الطاقة الجديدة بنحو 3 مرات، حيث تجاوزت نسبتها 30% لعدة شهور متتالية.. كما أوضح الأهداف القادمة للمجموعة والتي من ضمنها التأكيد على تحقيق السلامة في المركبة كلها والتكامل بين الأجهزة والبرامج في المركبة لتحسين جودة القيادة.



وفي غضون ذلك تم تدشين مركز جيلي للحوسبة Star-Smart رسميًا، والتي تعتبر أول منصة حاسوب فائقة بين شركات السيارات العالمية تقوم على الدمج بين البيانات والذكاء، بحيث يمكنها تحسين كفاءة البحث والتطوير لدى "جيلي" بنسبة 20%، لتقدم تقنيات كهربية أكثر أمانًا وذكاءًا للمستخدمين.

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الجدير بالذكر أن جيلي تعتبر سابع أكبر صانعة سيارات في الصين، وتضم المجموعة تحت سقفها علامات مثل: جيلي، Maple، Geometry، Zeekr، بخلاف العلامات الأجنبية التابعة لها مثل: فولفو، لينك آند كو، بروتون، ولوتس.