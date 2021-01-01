تعاون استراتيجي بين "CATL" و "شيري" فى تكنولوجيا الطاقة الجديدة



شيري شيري

وقعت مجموعة شيري مؤخراً اتفاق تعاون استراتيجي مع شركة Contemporary Amperex Technology Co (CATL) للتكنولوجيا، حيث سيقوم الطرفان بالتعاون الشامل في عدة مجالات، مثل: المنتجات، والتجارة، والتسويق، بالإضافة إلى التعاون التقني فيما يتعلق بإمداد سيارات الركاب بنوعية متطورة من البطاريات.

كما يعتزم الجانبان العمل في مجال النقل الجماعي، ودمج تكنولوجيا EIC للطاقة الجديدة، وخدمة مبادلة البطاريات في مجالات الحافلات، والمركبات اللوجستية، والشاحنات الثقيلة، والسفن الكهربائية، وتعزيز وقيادة التطوير عالي الجودة في صناعة السيارات.



تركز CATL، أكبر شركة لتصنيع بطاريات الطاقة في العالم، على البحث والتطوير والإنتاج وتسويق أنظمة بطاريات الطاقة الجديدة ونظام تخزين الطاقة لسيارات الطاقة الجديدة (ـNEVs)، وتلتزم بتقديم حلول من الدرجة الأولى للتطبيقات العالمية الجديدة للطاقة النظيفة.



وفيما يتعلق بأداء السوق العالمي، قدمت شركة CATL بطاريات طاقة للعديد من شركات السيارات المعروفة، بما في ذلك مرسيدس بنز، وبي إم دبليو، وتيسلا، والتي احتلت أكثر من 30? من السوق العالمي لفترة طويلة، وفازت بالمركز الأول لمدة خمس سنوات متتالية.

وفيما يخص شيري، فقد شاركت في البحث والتطوير في مجال تكنولوجيا الطاقة الجديدة في وقت مبكر من عام 1999، ومن هنا، يمكن اعتبارها واحدة من أوائل شركات السيارات في الصين التي تقوم بالدخول في هذا المجال. كما شهد العقدان الماضيان انجازات نظام شيري للبحث والتطوير في تكنولوجيا الطاقة الجديدة، بما في ذلك المركبات المتكاملة، والتكنولوجيا الأساسية، وتطوير إمكانيات الأجزاء الأساسية.

ونجحت شيري في التوصل إلى اكتشافات بارزة في المجالات الأساسية، مثل تقنية EIC (المحرك والبطارية والتحكم الكهربائي) والتكنولوجيا خفيفة الوزن. وإلى الآن، تقدمت شيري بطلب للحصول على أكثر من 900 براءة اختراع في مجال الطاقة الجديدة، وحصلت على أكثر من 600 براءة اختراع، لتحتل المرتبة الأولى في شركات السيارات الصينية، والثالثة على مستوى العالم.

كما صاغت شيري حتى الاّن خطة تطوير تكنولوجي "457”، والتي تتضمن أربع منصات لتوليد القوة للمركبات، وخمسة أنظمة فرعية عامة وسبع تقنيات أساسية، تغطي منتجات السيدان من الفئة A إلى الفئة C ومنتجات SUV من الفئة B إلى الفئة D بتقنيات الطاقة الجديدة مثل: الكهرباء النقية، والكهرباء الهجينة، والكهرباء طويلة المدى، وخلايا الوقود وغيرها من التقنيات التكنولوجية الجديدة الأخرى.

ولذلك، ومن خلال التعاون معCATL، ستعمل شيري على انشاء وضعًا جديدًا يمزج بين الاندماج القوي والتنمية المتسقة. كما ستقوم شيري بمواصلة استكشافاتها في مجال تكنولوجيا الطاقة الجديدة وممارسة مفهوم الشركة للتنمية الخضراء، والعمل مع الشركاء لتعزيز التنمية المستدامة لمصادر الطاقة الجديدة وتعميم السيارات الكهربائية، وبالتالي تسهيل تحقيق هدف " ذروة الكربون وحياد الكربون ".