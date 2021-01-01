"جوجير"هايبرد" أول سيارة هجينة في تاريخ "داتشيا" تدخل الإنتاج..بمدى سير يصل لـ 900 كم..



جوجير"هايبرد" جوجير"هايبرد"

اختارت العلامة التجارية الرومانية "داتشيا Dacia" طرازها الـ SUV الشهير "جوجير Jogger" ليكون أول طرازاتها الهجين في تاريخها.. وبحسب أحدث بيان من الشركة، فإن "جوجير" الهجينة على خطوط التجميع الآن في مصنع "مايوفيني Mioveni".



وتضع "داتشيا جوجير الهجينة Dacia Jogger Hybrid" الجديدة حجر أساس الطرازات الهجينة والكهربائية في الشركة المتخصصة في تصنيع سيارات منخفضة التكلفة والتابعة لمجموعة "رومبو Rombo" وهي الحجة الرئيسية لاستغلال مبيعات هذا الكروس أوفر الجديد، والذي يحل محل "داستر" الشهيرة، وهو ما سيزيد من جاذبيتها أكثر.



وكانت "داتشيا جوجير Dacia Jogger" واحدة من أعظم المستجدات للعلامة التجارية الرومانية في عام 2022.. فمنذ إطلاقها في السوق الأوروبية، ساهمت بشكل كبير في تشكيل قصة نجاح العلامة الرومانية في أوروبا.. وقد ظلت الكروس أوفر العصرية والجذابة الحصان الرابح، والطراز الرائد بين أفراد عائلة الكروس أوفر المدمجة من "داتشيا".

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وبحسب الإحصاءات، ومنذ وصولها إلى السوق الأوروبية، ساهمت "جوجير Jogger" في النتائج السنوية الأساسية لمبيعات العلامة الرومانية، حيث وصلت مبيعات العلامة إلى 573،837 سيارة تم تسليمها العام الماضي 2022.وعلى الرغم من حقيقة أنها لم تعد منخفضة التكلفة كما هي، إلا أن "داتشيا" قد اختارت أن تلحق بركب صناعة السيارات الكهربائية المزدهرة حاليًا، وقد اختارت "جوجير" باعتبارها ثالث طرازات "داتشيا" من حيث المبيعات للأفراد في أوروبا.وفي إطار التحول الكامل، أصبحت العلامة التجارية جاهزة بالفعل للإطلاق التجاري لأول سيارة هجينة في تاريخها.. وقد بدأت بالفعل الوحدات الأولى من "داتشيا جوجير الهجينة Dacia Jogger Hybrid" الجديدة في الخروج من خطوط التجميع.وسيحتوي القلب النابض لـ "جوجير الهجينة" على منظومة الحركة الموجودة في "رينو E-Tech" الهجينة، والمكونة من محرك بنزين بسعة 1.6 لتر مع قوة قصوى تبلغ 90 حصانًا.سيرتبط هذا المحرك بمحركين كهربائيين، أحدهما ينتج عنه قوة تبلغ 140 حصانًا.. وتعتمد المنظومة الهجينة على بطارية ليثيوم أيون بسعة صافية تبلغ 1.2 كيلو وات في الساعة، وهي موجودة في موضع العجلة الاحتياطية بشكل لا يقلل من حجم صندوق السيارة الخلفي، كما تتمتع "جوجير الهجينة Jogger Hybrid" بأقصى قدر من مدى السير دون إعادة التزود بالوقود يصل لـ 900 كيلومتر.يوفر أول طراز يعمل بالطاقة الهجينة من داتشيا أيضًا تسارعًا ممتازًا، ويعبر عن نشاط منظومة الحركة، إلى جانب نظام الشحن العكسي للبطارية عند فرملة المحرك مما يزيد من قدرتها على تجديد الطاقة.ويستقبل التجار الأوروبيون حاليًا طلبات الحجز، على أن يبدأ تسليم الوحدات الأولى اعتبارًا من مارس المقبل.