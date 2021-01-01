خبير تكنولوجيا: تواجه جوجل تهمة احتكار الابتكارات

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قال رودي شوشاني خبير التكنولوجيا والتحول الرقمي، إن هناك أزمة كبيرة بالعالم أجمع، بسبب عدم المنافسة واحتكار جوجل فقط للابتكارات، موضحًا أن الهند بدأت في تغيير النظام الخاص بالتطبيقات، حتى لا يكون لجوجل الاحتكار لكل التطبيقات المتداولة داخل الهند، خاصة أن الهند بها أكثر من 600 مليون هاتف ذكي.



وأوضح شوشاني، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الهند تعمل على دعم الصناعة التكنولوجية والتطبيقات الوطنية، للوصول إلى منافسة بين منصات التواصل خاصة منصة «جوجل»، لافتًا إلى أن السلطات الهندية أجبرت جوجل على تنويع الاختيارات عبر تقنية الأندرويد.



وأشار خبير التكنولوجيا والتحول الرقمي، إلى أن جوجل تواجه العديد من تهم الاحتكار حول العالم، وليس داخل الهند فقط، التي فرضت غرامات مالية ضخمة عليها بتهمة الاحتكار مؤخرًا.