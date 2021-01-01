فريق بحثي بالجامعة اليابانية يطور جهاز استشعار لحظي في التفاعلات الكيميائية..يرفع كفاءة صناعة الدواء..

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نجح فريق بحثي بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، في ابتكار جهاز استشعار لحظي في التفاعلات الكيميائية لتصنيع الدواء، وكذلك فحص هيدروكسي كلوروكين في وجود مواده الأولية الرئيسية وذلك بالتعاون مع جامعة الدلتا وبدعم من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار STDF، وتم التقدم بطلب تسجيل براءة اختراع لهذا الابتكار.



ضم الفريق البحثى كل من الدكتور شريف حماد مدير برنامج الصيدلة بالجامعة المصرية اليابانية والدكتور أحمد سيد سعد أستاذ مشارك الكيمياء بالجامعة والدكتور محمد عزت دراز المدرس بجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا.



وقال الدكتور شريف حماد، أن المستشعر يقلل من فترة التشغيل الإنتاجية في الصناعات الدوائية ويزيد من كفاءة الإنتاج ويحدد نسبة الشوائب بدقة مما يقلل التفاعلات الجانبية غير المرغوبة.

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وأضاف أنه يمكن تعميم هذا الابتكار في مختلف الصناعات الكيميائية حيث يعتمد الكيميائيون على طرق تحليلية في معامل منفصلة ومجهزة بأجهزة باهظة الثمن، وسحب عينات متكررة، ونقل وتنقية العينات قبل تحليلها مثل الكروماتوغرافيا السائلة عالية الأداء.