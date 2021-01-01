كيف تحمي خصوصية بياناتك على «واتساب» و«فيسبوك»؟ في يومها العالمي..

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باتت مواقع التواصل الاجتماعي على رأس اهتمامات مستخدمي الإنترنت بلا منازع، كيف لا وهي من تسهل عليهم التواصل بكل الطرق والسبل مع المعارف والأصدقاء، ومن أبرزها "فيسبوك" و"واتساب".



ولزيادة الأمان والخصوصية حث خبراء الأمن السيبراني، جميع مستخدمي WhatsApp، على التحقق من ثلاثة إعدادات لزيادة الأمان والخصوصية لحسابك.



التحقق من خطوتين

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يعد التحقق بخطوتين أحد أهم الإعدادات التي يمكنك تنشيطها على WhatsApp.إنها خطوة إضافية للتحقق من رقم هاتفك، للمساعدة في إبعاد المتسللين.يحاول المتسللون بانتظام اقتحام حسابات WhatsApp.يعد سرقة حساب WhatsApp طريقة سهلة لكسب ثقة أصدقائك وعائلتك، مما يسمح بتنفيذ المزيد من عمليات الاحتيال.لكن التحقق من خطوتين يمكن أن يساعدك في البقاء آمنًا.لتشغيل التحقق على خطوتين ، انتقل إلى الإعدادات> الحساب وقم بتبديل الإعداد إلى تشغيل.نصوص الحذف الذاتي لـ WhatsAppيحتوي WhatsApp المملوك لميتا أيضًا على ميزة تمت إضافتها مؤخرًا والتي ستقوم تلقائيًا بالتدمير الذاتي للنصوص الجديدة بعد يوم واحد.يهدف التحديث الجديد إلى تعزيز خصوصيتك - من خلال تدمير رسائل WhatsApp القديمة.يمكنك ضبط Disappearing Messages ليتم تشغيلها تلقائيًا لجميع الدردشات الجديدة - دون التأثير على المحادثات الحالية.وتمت إضافة مدتين جديدتين للرسائل المختفية ، 24 ساعة و 90 يومًا.لتفعيل الميزة انتقل إلى الإعدادات> الحساب> الخصوصية ثم قم بتشغيل مؤقت الرسائل الافتراضي.قفل WhatsAppيعد قفل WhatsApp بشكل منفصل بجهاز iPhone الخاص بك أمرًا مهمًا للغاية.هذا يعني أن الأشخاص الذين يستخدمون هاتفك لا يمكنهم قراءة نصوصك.لإعداد هذا ، عليك التوجه إلى إعدادات WhatsApp الخاصة بك.ثم انقر فوق "الحساب" ثم "الخصوصية".من هنا ، يمكنك تشغيل "قفل الشاشة" باستخدام Touch ID أو Face ID.كيف تحمي نفسك من اختراق حسابك على فيسبوك؟حماية الفيس بوك من الاختراق من أهم الأمور التي يجب على كل مستخدم القيام بها، خاصة أن أغلب المستخدمين يقومون بتسجيل الدخول إلى مواقع وتطبيقات اخرى عن طريق الفيسبوك.يمكنك أن تحمي نفسك من اختراق حسابك على فيسبوك باتباع الخطوات التالية:- لا تنقر على الروابط المشبوهة.-احترس من رسائل التصيد ورسائل البريد الإلكتروني.- تجنب حفظ معلومات تسجيل الدخول على الهواتف الذكية والمتصفحات.- استخدم مزيجًا من الأحرف والأرقام الخاصة لإنشاء كلمة المرور الخاصة بك.- إخفاء المعلومات الحساسة مثل أرقام الهواتف وعنوان البريد الإلكتروني من الجمهور على فيسبوك، لأنه يجب أن تحافظ على خصوصية حسابك على أي حال.- لا تمنح التطبيقات أو مواقع الويب غير الجديرة بالثقة إمكانية الوصول إلى بيانات اعتماد تسجيل الدخول الخاصة بك.- تجنب استخدام فيسبوك عبر الشبكات العامة وأجهزة الكمبيوتر المشتركة.- لا تشارك معلومات تسجيل الدخول مع طرف ثالث.- استخدم المصادقة الثنائية من فيسبوك على حسابك.- لا تقم أبدًا بتبادل رابط إعادة تعيين كلمة المرور مع طرف ثالث، بغض النظر عن مدى روعة مظهر طلبهم.- ضبط إعدادات الخصوصية على فيسبوك، على صورك ومنشوراتك وكافة نشاطك، لأنه يمكن أن يؤدي إخفاء هذه العناصر إلى الحفاظ على خصوصيتك سليمة بشكل أكبر، خاصة إذا قمت أيضًا بإعداد قوائم الأصدقاء.