تسمح تطوير شريحة دماغية باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي من خلال العقل

طور العلماء شريحة دماغية أرق من شعرة الإنسان وستسمح لك باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بعقلك. تم تصميم الشريحة التجريبية للغاية للمرضى المصابين بالشلل والذين لا يستطيعون استخدام أطرافهم للتواصل عبر الكمبيوتر.
ويمكن أن يسمح أيضا للأشخاص الأصحاء باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بقوة عقولهم وحدها.
إنه يختلف عن شريحة الدماغ التي أنشأتها شركة إيلون ماسك لأن الإجراء أقل توغلا والرقاقة تقع على سطح الدماغ وليس في الأنسجة.
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