تسمح تطوير شريحة دماغية باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي من خلال العقل

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شريحة دماغية

طور العلماء شريحة دماغية أرق من شعرة الإنسان وستسمح لك باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بعقلك. تم تصميم الشريحة التجريبية للغاية للمرضى المصابين بالشلل والذين لا يستطيعون استخدام أطرافهم للتواصل عبر الكمبيوتر.

ويمكن أن يسمح أيضا للأشخاص الأصحاء باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بقوة عقولهم وحدها.

إنه يختلف عن شريحة الدماغ التي أنشأتها شركة إيلون ماسك لأن الإجراء أقل توغلا والرقاقة تقع على سطح الدماغ وليس في الأنسجة.

تحتوي الشريحة على أقطاب كهربائية ويبلغ سمكه خمس شعرة الإنسان، مما يساعده على التوافق مع سطح الدماغ دون الإضرار بأي أنسجة.

لزرع الجهاز، يقوم الجراحون بعمل شق رقيق جدا في الجمجمة وتنزلقه.

قال الرئيس التنفيذي لشركة Precision، إن الشق أقل من ملليمتر، مما يعني أن المرضى لا يحتاجون حتى إلى حلق رؤوسهم لوضعه فيه.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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