اليوم «القمر» يقترن بالمريخ..



صورة ارشيفية صورة ارشيفية

يرصد بسماء الوطن العربي بعد غروب الشمس اليوم الإثنين 30 يناير 2023 وبداية الليل اقتران القمر الأحدب المتزايد بعمر عشرة أيام بكوكب المريخ إضافة لعنقود نجوم الثريا ونجم الدبران وستظل مرئية إلى ما بعد منتصف الليل.



يفصل بين القمر و المريخ أقل من درجة بذلك يمكن رؤيتهما سويًا في مجال رؤية التلسكوب وكذلك من خلال المناظير. الكوكب الأحمر وصل إلى حالة التقابل مطلع ديسمبر الماضي عندما كان المريخ يواجه الشمس في السماء بالنسبة لنا وكانت المسافة بين الارض والمريخ الأقل في وقتها خلال سنتين وكان المريخ في قمة لمعانه ولكن الآن ومع ابتعاد الأرض في مدارها حول الشمس عن المريخ بدأ لمعان الكوكب الأحمر في الخفوت ولكن لا يزال لامعًا.



الثريا لن تكون مشاهده بالعين المجردة من داخل المدن بسبب التلوث الضوئي الذي يطمس الأضواء الطبيعية في قبة السماء ولكن يمكن رؤيتها بسهولة عبر المنظار حيث تبدو مثل نجوم الدب الأصغر إلا انها ضبابية المظهر وبالنسبة لنا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية فإن عنقود الثريا مرتبط بفصل الشتاء برغم ذلك سيظل يرصد في سماء المساء حتى أبريل المقبل أما بالنسبة لنجم الدبران فيمكن رؤيته بالعين المجردة.

قد يعجبك أيضا...

من ناحية أخرى سيشهد القاطنون في الولايات المتحدة والمكسيك وكولومبيا وفنزويلا وغيرها حدث سماوي نادر حيث سيمر القمر الأحدب أمام المريخ في ظاهرة تعرف بإسم الاحتجاب وليس هناك حاجة إلى معدات رصد خاصة حيث لرصدها حيث يمكن الاستمتاع بمشاهدتها بالعين المجردة إلا أن المناظير والتلسكوبات ستعزز الرؤية علمًا بأن ظاهرة الاحتجاب غير مشاهدة في الوطن العربي.يحدث الاحتجاب عندما يختفي جسم سماوي بواسطة جسم سماوي آخر يمر بينه وبين الراصد وعادة يستخدم مصطلح احتجاب عندما يمر القمر أمام أحد النجوم أو الكواكب في دائرة البروج.لا يمكن رؤية الاحتجاب إلا من جزء صغير من سطح الأرض نظرًا لأن القمر أقرب كثيرًا إلى الأرض من الأجرام السماوية الأخرى، لذلك فإن موقعه الدقيق في السماء يختلف اعتمادًا على الموقع على الأرض، فهو يختلف كما يُرى من نقطتين على جانبي الأرض بمقدار درجتين ، أو أربعة أضعاف قطر البدر، هذا يعني أنه إذا تم اصطفاف القمر ليمر أمام كوكب أو نجم لراصد على احد جانبي الأرض فسيظهر على بعد درجتين من ذلك الجسم على الجانب الآخر من الأرض، لذلك بالنسبة لبقية العالم، سيرصد القمر يمر بالقرب من كوكب المريخ فقط .ظاهرة احتجاب الكواكب خلف القمر تحدث عدة مرات في السنة ، إلا أن عقودًا يمكن أن تمر قبل أن يتمكن موقع محدد من رؤية نفس الاحتجاب مرة أخرى تمامًا مثل كسوف الشمس الكلي، إضافة لذلك من النادر جداً أن يتزامن الاحتجاب مع اكتمال القمر وتقابل كوكب معين .يعتبر احتجاب النجوم الساطعة خلف القمر اكثر فائدة نظرًا لظهورها الدقيق في السماء ، إلا أن احتجاب الكواكب يوفر فرصة لدراسة التضاريس القمرية ؛ التلال والوديان وحواف الفوهات التي تشكل طرف القمر.