أسعار الذهب في مصر اليوم 30-1-2023.. تراجع عيار 21



أسعار الذهب أسعار الذهب

كشفت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات في الاتحاد العام للغرف التجارية عن تراجع أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 30-1-2023 بشكل طفيف في مطلع التداولات الصباحية في سوق الصاغة، على خلفية هبوط الطلب على المعدن محليا بالتزامن مع تراجع سعر الأوقية في تعاملات البورصة العالمية للمعادن.



وأضافت الشعبة مساء اليوم أن سعر الجرام انخفض بواقع 10 جنيهات، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1740 جنيها للجرام، مقارنة بسعره أمس والذي سجل 1750 جنيها، بدون المصنعية التي تختلف من عيار لآخر وفقا للتشكيلة.



سعر الذهب اليوم

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 30-1-2023

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