أسعار العملات فى مصر اليوم الإثنين 30-1-2023 مقابل الجنيه



أسعار العملات أسعار العملات

شهدت أسعار العملات اليوم الإثنين 30-1-2023، مقابل الجنيه المصري، تباين لسعري الشراء والبيع، في مستهل التعاملات بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، ويستعرض موقع «جريدة المال» في التقرير اليومي التالى أسعار صرف 6 عملات وهم: « الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي»، بحسب شاشات التداول اللحظية، والمواقع الرسمية للبنوك المصرية والعربية والأجنبية والإسلامية المختلفة.



أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 29.82 جنيه للشراء، و 29.92 للبيع.



سعر اليورو اليوم: 32.41 جنيه للشراء، و 32.52 للبيع.

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سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 36.97 جنيه للشراء، و 37.10 للبيعسعر الريال السعودي اليوم: 7.94 جنيه للشراء، و 7.97 للبيع.سعر الدينار الكويتي اليوم: 97.71 جنيه للشراء، و 98.05 للبيع.سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.12 جنيه للشراء، و 8.14 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات اليوم.سعر الدولار في البنوك المصريةبنك مصر: 29.80 جنيه للشراء، و 29.90 للبيع.البنك الأهلى المصرى: 29.80 جنيه للشراء، و 29.90 للبيع.البنك التجاري الدولي: 29.84 جنيه للشراء، و 29.94 للبيع.بنك الإسكندرية: 29.84 جنيه للشراء، و 29.94 للبيع.سعر اليورو في البنوك المصريةبنك مصر: 32.34 جنيه للشراء، و 32.58 للبيع.البنك الأهلي المصري: 32.34 جنيه للشراء، و 32.55 للبيع.مصرف أبو ظبي الإسلامي: 32.47 جنيه للشراء، و 32.63 للبيع.البنك المصري الخليجي: 32.40 جنيه للشراء، و 32.58 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصريةبنك مصر: 36.86 جنيه للشراء، و 37.09 للبيع.البنك الأهلي المصري: 36.86 جنيه للشراء، و 37.09 للبيع.بنك الكويت الوطني: 36.92 جنيه للشراء، و 37.14 للبيع.المصرف المتحد: 36.94 جنيه للشراء، و 37.14 للبيع.سعر الريال السعودي في البنوك المصريةبنك مصر: 7.92 جنيه للشراء، و 7.96 للبيع.البنك الأهلى المصري: 7.92 جنيه للشراء، و 7.96 للبيع.البنك الأهلي القطري: 7.87 جنيه للشراء، و 7.97 للبيع.بنك الاستثمار العربي: 7.93 جنيه للشراء، و 7.98 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.سعر الدينار الكويتي في البنوك المصريةبنك مصر: 94.35 جنيه للشراء، و 97.95 للبيع.البنك الأهلي المصري: 94.38 جنيه للشراء، و 97.95 للبيع.بنك التنمية الصناعية: 92.93 جنيه للشراء، و 97.75 للبيع.البنك الأهلي الكويتي: 94.75 جنيه للشراء، و 98.08 للبيع.سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصريةبنك مصر: 8.11 جنيه للشراء، و 8.14 للبيع.البنك الأهلي المصري: 8.11 جنيه للشراء، و 8.14 للبيع.بنك كريدي أجريكول: 8.11 جنيه للشراء، و 8.14 للبيع.المصرف العربي الدولي: 8.12 جنيه للشراء، و 8.15 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.