

الذهب الذهب

يعد الذهب مخزن هام للقيمة، وملاذ آمن يلجأ إليه المستثمرين، ويبحث الكثير من المستهلكين، عن الوسائل الأمنة لشراء الذهب، دون الوقوع في فخ المغشوش والمقلد من هذا المعدن النفيس.



وفي السطور التالية، نقدم لكم عدد من النصائح، يجب اتباعها عند شراء الذهب، لتجنب الوقوع في فخ الغش التجاري، وشراء الذهب المقلد.



- اشترى من محال يتمتع بالسمعة الطيبة، ومن الأسواق المجمعة، مثل الصاغة.

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- إذا كنت تشتري بغرض الاستثمار في الذهب، اشتري السبائك، يليها الجنيهات الذهبية.اقرأ أيضا :نصائح لتجنب شراء الذهب المقلد والمغشوش.. الابتعاد عن الـ«اون لاين»- احرص على عدم إزالة غلاف السبيكة، واحتفظ بها كما هي دون أي تغيير كما اشتريتها من التاجر.- ابتعد تماما عن شراء أي مشغولات ذهبية غير مدموغة، حيث أن دمغ الذهب، يشير إلى سلامة العيار والدمغة.- االدمغة الحقيقة يمكن أن تراها بالعين المجردة، بينما الدمغة المزيفة غير واضحة.- الدمغة ترقم برقم العيار، مثال عيار 21 أو( 875 )، وعيار 18 ( 750 ).- احرص على طلب فاتورة للشراء، والتأكد من مطابقة بيانات الفاتورة مع مواصفات ما قمت بشرائه تحديدا، وأن تكون مختومة، وموضح بها اسم التاجر وبياناتهم.