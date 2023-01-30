يغلب على الأسهم الأوروبية الارتفاع.. وستوكس 600 يغلق عند 455 نقطة

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صورة الخبر: الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية

غلب الارتفاع على مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام جلسة الجمعة، بعد بيانات اقتصادية ومع ترقب قرارات البنوك المركزية.

وسجل مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي ارتفاعًا 0.3% أو ما يعادل نقطة واحدة عند 455 نقطة، ليحقق مكاسب أسبوعية 0.7%.

كما ارتفع “فوتسي 100” البريطاني بنسبة طفيفة بلغت 0.05% (+4 نقاط) مسجلًا 7765 نقطة، وصعد “داكس” الألماني 0.1% (+17 نقطة) إلى 15.150 ألف نقطة، واستقر “كاك” الفرنسي عند 7097 نقطة.

وكشفت بيانات أن القروض الخاصة في منطقة اليورو نمت بنسبة 3.8% في ديسمبر الماضي مقابل 4.1% في الشهر السابق له، كما صعد المعروض النقدي “إم3” بنحو 4.1% من 4.8% سابقًا.

ويترقب المستثمرون صدور قرارات البنوك المركزية الكبرى في الأسبوع المقبل، ما يشمل الاحتياطي الفيدرالي والمركزي الأوروبي وبنك إنجلترا.

المصدر: اموال الغد

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