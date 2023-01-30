يغلب على الأسهم الأوروبية الارتفاع.. وستوكس 600 يغلق عند 455 نقطة

غلب الارتفاع على مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام جلسة الجمعة، بعد بيانات اقتصادية ومع ترقب قرارات البنوك المركزية.
وسجل مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي ارتفاعًا 0.3% أو ما يعادل نقطة واحدة عند 455 نقطة، ليحقق مكاسب أسبوعية 0.7%.
كما ارتفع “فوتسي 100” البريطاني بنسبة طفيفة بلغت 0.05% (+4 نقاط) مسجلًا 7765 نقطة، وصعد “داكس” الألماني 0.1% (+17 نقطة) إلى 15.150 ألف نقطة، واستقر “كاك” الفرنسي عند 7097 نقطة.
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