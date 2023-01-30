ارتفاع أسعار الفراخ اليوم الجمعة 27 يناير 2023 بالأسواق



أسعار الفراخ أسعار الفراخ

شهدت أسعار الفراخ، اليوم الجمعة 27 يناير، ارتفاعا جديدا داخل الأسواق الشعبية والمحال التجارية، وذلك بقيمة 5 جنيهات في الكيلو، حيث وصل سعر كيلو الفراخ البلدى 85 جنيها والبيضاء لـ75 جنيها.



ورصد «المصرى اليوم»، الأسعار داخل الأسواق الشعبية اليوم الجمعة 27 يناير 2023 بنحو:



سعر كيلو الفراخ البيضاء 73 جنيها، والفراخ البلدى وصل الكيلو لـ83 جنيها.

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سعر الفراخ البانية اليوم الجمعةسجل سعر كيلو الفراخ البانية 150 جنيها، والشيش طاووق وصل الكيلو لـ148 جنيها في الأسواق الشعبية.قائمة أسعار الفراخ اليوم الجمعةسعر الفراخ البيضاء 83 جنيها.سعر الفراخ البلدى 73 جنيها.سعر الفراخ البانية 150 جنبها.سعر الشيش طاووق 148جنيها للكيلو الواحد.سعر البط البلدى 90 جنيها للكيلو الواحد.سعر الرومى البلدى 95 جنيها للكيلو الواحد.سعر الارانب 82 جنيها للكيلو الواحد.سعر الأجنحة 55 جنيها للكيلو الواحد.سعر الكبد والقوانص 80 جنيها للكيلو الواحد.ارتفعت أسعار الفراخ اليوم الجمعة، بشكل ملحوظ في المحال التجارية، حيث وصل سعر كيلو الفراخ البلدى لـ85جنيها، والفراخ البيضاء لـ75 جنيها، وتراوح سعر كيلو الفراخ البانيه ما بين 160لـ165 جنيها، والشيش طاووق سجل سعر الكيلو لـ158 جنيها.أما البط البلدى وصل سعر الكيلو لـ95 جنيها، والرومى البلدى 96 جنيها، والكبد والقوانص سجل سعر الكيلو 82 جنيها وكيلو الأوراك 89 جنيها، بينما وصل سعر كيلو الدبابيس لـ98 جنيها.