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قد يكون ارتباطنا ببعض الأماكن ليس لموقعها أو أننا نمتلكها فحسب، ولكن هناك بعض الأماكن نتعلق بها بسبب ذكرياتنا بها، سواء كانت هذه الذكريات جيدة أو سيئة، ووفقًا لإحدى النظريات، تحتفظ بعض الأماكن بآثار بقايا مشاعر أناس عاشوا هناك سابقًا، لذا يستعرض اليوم السابع كيفية احتفاظ بعض الأمكان بمشاعر سيئة أو طاقة سلبية وفقًا لعلم الطاقة وكيفية التخلص منها وفقًا لموقع "popularmechanics".



هل يمكن لبعض الأماكن أن تحتفظ بالطاقة السلبية؟

وفقًا لعلم الطاقة خاصة طاقة المكان فعليك قبل شراء منزل أو السكن فيه معرفة تاريخ هذا البيت، ومن كان يسكن فيه قبلك وكيف كانت حياته فيه حتى لو مجرد معرفة هذه المعلومات بشكل سطحي، فعليك الابتعاد عن المنازل التي كانت تحدث فيها الكثير من الخلافات والمشكلات لأنه سيكون مشحوناً بطاقة سلبية كبيرة.



نظرية المخلفات العاطفية

هناك نظرية وفقًا لعلم الطاقة يطلق عليها نظرية المخلفات العاطفية، وهي العواطف التي لديها القدرة على "إصابة" أو "تفتيح" محيط المكان المادي حتى بعد انتقال مصدرها جسديًا إلى مكان جديد "والمقصود بالمصدر هما السكان السابقون"، وفقًا لظاهرة البقايا العاطفية، وعلى الرغم من أن النظرية قد نشأت على الأرجح من المعتقدات القديمة بأن الأماكن تتأثر بأصحابها، إلا أنها أصبحت مع ذلك النقطة المحورية للعديد من الدراسات المشروعة في مجال علم النفس.

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التفسير المحتمل هو أن الجهاز العصبي البشري قادر على التقاط الإشارات الكيميائية التي يطلقها الجسم من خلال العرق والدموع، لقد وجدت الدراسات أن الأماكن التي زرفت فيه الكثير من الدموع تدعو للكأبة والحزن مثل المقابر، فالبيوت أيضاً التي يحدث فيها بكاء بشكل كبير تتحول مثل المقبرة أو السجن ليس به روح.كيفية التخلص من المشاعر السيئةوللتخلص من هذه المشاعر السيئة وفقاً لعلم الطاقة عليك عند شراء منزل جديد، خاصة لو علمت بأن له تاريخ مؤلم وحزين، فعليك بمحاولة تغيير تفاصيلة مثل استبدال الحوائط أو بناء بعضهم، مع تغيير ألوان الحائط والارضيات، مع ضرورة مسح الأرضيات بماء وملح ومعطرات طبيعية، مع وضع نباتات وزهور مناسبة لك ولأركان منزلك الجديد، مع تشغيل موسيقى تشع حياة مثل الموسيقى المصاحبة لزقزقة العصافير أو صوت البحر لتجديد طاقة بيتك وبناء ذكرياتك الجديدة بطاقة إيجابية فيه.