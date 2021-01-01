أكلات ما تشربش بعدها الشاي.. هتزيد من الأرق وقلة النوم

شرب كوب الشاي خلال ساعات اليوم هو من عادة الكثير من الشعوب وخصوصا المصريون بعد تناول أي وجبة من وجبات الطعام، فهم يعتقدون أنه يساعد في عملية الهضم إلي جانب أنه يمتص تعب اليوم ويساعدهم على استكماله، وعلى الرغم من أن الشاي له العديد من الفوائد مثل أنه غني بمضادات البكتريا، ويساعد أحيانًا في خفض الكوليسترول، ولكن هناك بعض الأكلات التي لا يفضل تناول الشاي بعد أكلها على الأقل بساعتين لأنها قد تسبب زيادة الشعور بالتوتر والقلق وقد يصل الأمر إلى قلة النوم والأرق المتواصل، يستعرضها اليوم السابع وفقا لما نشرة موقع، "india".
المعجنات
من الأكلات التي يمنع تناول شرب الشاي بعد أكلها، وذلك لأنه يتفاعل مع الدقيق المصنوع منه المعجنات مما يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي، كعسر الهضم والإمساك والحموضة، الأمر الذي يزيد من الشعور بالقلق والتوتر وسيء بشكل كبير على الصحة النفسية.
الخضراوات الطازجة
يسبب الشاي منع أمتصاص الجسم للفيتامينات وخاصة الحديد الموجود في الخضروات الورقية، حيث إن الشاي يحتوي على مركب العفص والأكسالات والتي تعمل بدورها على امتصاص الحديد من الخضراوات ومن ثم من الجسم، وتمنع الجسم من إمتصاصه، مما يزيد ساعات السهر والقلق طوال الليل.
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