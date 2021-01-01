33 لاعبًا فقط في قائمة الأهلي الأفريقية .. تعرف عليهم



33 لاعبًا فقط في قائمة الأهلي 33 لاعبًا فقط في قائمة الأهلي

يحسم الأهلي غدًا الثلاثاء المقاعد الستة المتبقية في قائمة الفريق الأحمر الأفريقية في النصف الثاني من دوري أبطال أفريقيا.



وتضم القائمة الأولى للأهلي كل من محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء في حراسة المرمى، ومعهم أكرم توفيق ومحمد هاني وكريم فؤاد ومحمد عبدالمنعم وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمود متولي ومحمد مغربي وعلي معلول ومحمد أشرف ورأفت خليل وأليو ديانج وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد محمود وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو وزياد طارق ومحمد مجدي أفشة وبرونو سافيو وأحمد عبدالقادر ومحمد فخري وأحمد نبيل كوكا ومصطفى سعد وميدو نبيل ومحمد شريف وحسام حسن وشادي حسين.



وعلم مراسل "يلا كورة" أن الأهلي قام بقيد 4 لاعبين حتى الآن وهم محمود عبدالمنعم "كهربا"، ومحمد الضاوي "كريستو"، وخالد عبدالفتاح، ومروان عطية، ويسارع الوقت لاستقدام البطاقة الدولية بهدف قيد الجزائري أحمد قندوسي الذي أتم التعاقد معه من وفاق سطيف الجزائري.

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وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة إنه حال عدم إعارة كريم الدبيس فإنه سيكون اللاعب رقم 40 في القائمة الأفريقية، نظرًا لأنه يتدرب مع الفريق الأحمر في الفترة الأخيرة.وأضاف أن الأهلي سيفقد جهود 7 لاعبين من القائمة حتى نهاية النسخة الحالية لدروي أبطال أفريقيا، وهم كريم فؤاد وأكرم توفيق بسبب إصابتهما بقطع في الرباط الصليبي للركبة، بجانب رحيل كل من محمد مغربي وزياد طارق ومصطفى سعد وحسام حسن ومحمد محمود على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، ليكون العدد الإجمالي المتاح بعد قيد اللاعبين الستة هو 33 لاعبًا فقط.ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، والتي تضم إلى جانبه كل من صنداونز، والهلال، والقطن.