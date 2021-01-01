33 لاعبًا فقط في قائمة الأهلي الأفريقية .. تعرف عليهم

يحسم الأهلي غدًا الثلاثاء المقاعد الستة المتبقية في قائمة الفريق الأحمر الأفريقية في النصف الثاني من دوري أبطال أفريقيا.
وتضم القائمة الأولى للأهلي كل من محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء في حراسة المرمى، ومعهم أكرم توفيق ومحمد هاني وكريم فؤاد ومحمد عبدالمنعم وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمود متولي ومحمد مغربي وعلي معلول ومحمد أشرف ورأفت خليل وأليو ديانج وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد محمود وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو وزياد طارق ومحمد مجدي أفشة وبرونو سافيو وأحمد عبدالقادر ومحمد فخري وأحمد نبيل كوكا ومصطفى سعد وميدو نبيل ومحمد شريف وحسام حسن وشادي حسين.
وعلم مراسل "يلا كورة" أن الأهلي قام بقيد 4 لاعبين حتى الآن وهم محمود عبدالمنعم "كهربا"، ومحمد الضاوي "كريستو"، وخالد عبدالفتاح، ومروان عطية، ويسارع الوقت لاستقدام البطاقة الدولية بهدف قيد الجزائري أحمد قندوسي الذي أتم التعاقد معه من وفاق سطيف الجزائري.
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