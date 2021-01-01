الاتحاد السكندري يفسخ عقد لاعبه بسبب مصافحته للشناوي

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أنهى نادي الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز بمصر، إعارة لاعب النادي الأهلي في صفوفه أحمد سيد غريب، بعد مصافحة مع حارس النادي الأهلي.



فسخ عقد لاعب في الدوري المصري بسبب مصافحته لحارس الأهلي بعد الخسارة

وأعلن أحمد سيد غريب، مهاجم النادي الأهلي، إنهاء إعارته في صفوف الاتحاد السكندري، وذلك بعد 6 أشهر فقط، بسبب عدم قناعة الجهاز الفني للفريق السكندري بقيادة الصربي زوران مانولوفيتش باللاعب.



وكتب أحمد سيد غريب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الحمدالله على كل شيء تم فسخ إعارتي من نادي الاتحاد السكندري".

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وخرج أحمد سيد غريب معارا إلى صفوف الاتحاد السكندري، بداية الموسم الجاري، لكنه لم ينجح في كسب ثقة الجهاز الفني للفريق، ليتم قطع إعارته بعد 6 أشهر فقط.ووفقا لموقع "الوطن سبورت" توترت العلاقة بين إدارة نادي الاتحاد وأحمد سيد غريب بعد مباراة الأهلي والاتحاد التي أقيمت في شهر ديسمبر الماضي، وذلك بسبب قيام اللاعب بمصافحة محمد الشناوي، حارس الأهلي، بعد المباراة التي خسرها نادي الاتحاد بثلاثة أهداف ضمن مباريات الدوري الممتاز.وقامت إدارة الاتحاد بتغريم أحمد سيد غريب 10 آلاف جنيه، وذلك على خلفية تهنئة لاعبي الأهلي بعد الفوز في المباراة، ما تسبب في توتر علاقة اللاعب مع إدارة النادي ليتم فسخ إعارته في صفوف الاتحاد.وشارك أحمد سيد غريب في 4 مباريات مع نادي الاتحاد السكندري، خلال الموسم الجاري، بواقع 60 دقيقة، لكنه لم ينجح في تسجيل أية أهداف، بينما صنع هدفًا وحيدًا.وشارك أحمد سيد غريب في تشكيل الأهلي خلال المباريات الختامية بالنسخة الماضية من الدوري الممتاز، ونجح في الظهور بشكل جيد، وسجل في فوز فريقه خلال أكثر من مباراة، ليخرج بعدها إلى الاتحاد بداية الموسم الجاري.