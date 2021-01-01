فيديو .. انفجار ضخم في مسجد بباكستان يسفر عن العديد من الضحايا



انفجار ضخم في مسجد بباكستان انفجار ضخم في مسجد بباكستان

ذكرت وسائل إعلام باكستانية أن انفجارا وقع بمسجد داخل مقر للشرطة في بيشاور قرب الحدود الأفغانية، ما أدى إلى سقوط 28 قتيلا وأكثر من 150 جريحا.



قال مسؤول بالشرطة الباكستانية إن "انفجارا وقع في مسجد تجمع فيه عدد كبير من الناس للصلاة في مدينة بيشاور شمال غرب باكستان يوم الاثنين"، مشيرا إلى أن "جزءا من المبنى إنهار وهناك أشخاص تحت الأنقاض".



وقال مسؤولون أمنيون إن الانفجار وقع أثناء صلاة الظهر عندما فجر انتحاري نفسه.

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وأبلغت قناة Geo-TV عن سقوط 50 ضحية على الأقل، مرجحة ارتفاع العدد بسبب وجود عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض.وقال محمد عاصم، المتحدث باسم مستشفى ليدي ريدينغ في بيشاور، إن المستشفى استقبل 90 جريحا، بينهم إصابات حرجة، و17 قتيلا على الأقل.https://twitter.com/i/status/1619981085999517701