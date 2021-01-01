فيديو .. انفجار ضخم في مسجد بباكستان يسفر عن العديد من الضحايا

ذكرت وسائل إعلام باكستانية أن انفجارا وقع بمسجد داخل مقر للشرطة في بيشاور قرب الحدود الأفغانية، ما أدى إلى سقوط 28 قتيلا وأكثر من 150 جريحا.
قال مسؤول بالشرطة الباكستانية إن "انفجارا وقع في مسجد تجمع فيه عدد كبير من الناس للصلاة في مدينة بيشاور شمال غرب باكستان يوم الاثنين"، مشيرا إلى أن "جزءا من المبنى إنهار وهناك أشخاص تحت الأنقاض".
وقال مسؤولون أمنيون إن الانفجار وقع أثناء صلاة الظهر عندما فجر انتحاري نفسه.
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