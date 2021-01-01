فيديو .. انفجار ضخم في مسجد بباكستان يسفر عن العديد من الضحايا

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › فيديو .. انفجار ضخم في مسجد بباكستان يسفر عن العديد من الضحايا

صورة الخبر: انفجار ضخم في مسجد بباكستان
انفجار ضخم في مسجد بباكستان

ذكرت وسائل إعلام باكستانية أن انفجارا وقع بمسجد داخل مقر للشرطة في بيشاور قرب الحدود الأفغانية، ما أدى إلى سقوط 28 قتيلا وأكثر من 150 جريحا.

قال مسؤول بالشرطة الباكستانية إن "انفجارا وقع في مسجد تجمع فيه عدد كبير من الناس للصلاة في مدينة بيشاور شمال غرب باكستان يوم الاثنين"، مشيرا إلى أن "جزءا من المبنى إنهار وهناك أشخاص تحت الأنقاض".

وقال مسؤولون أمنيون إن الانفجار وقع أثناء صلاة الظهر عندما فجر انتحاري نفسه.

وأبلغت قناة Geo-TV عن سقوط 50 ضحية على الأقل، مرجحة ارتفاع العدد بسبب وجود عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض.

وقال محمد عاصم، المتحدث باسم مستشفى ليدي ريدينغ في بيشاور، إن المستشفى استقبل 90 جريحا، بينهم إصابات حرجة، و17 قتيلا على الأقل.

https://twitter.com/i/status/1619981085999517701

المصدر: وكالات

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على فيديو .. انفجار ضخم في مسجد بباكستان يسفر عن العديد من الضحايا

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
53961

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager