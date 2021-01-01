وزير الخارجية الأمريكي يتعرض لموقف محرج خلال مؤتمر صحفي في مصر

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صورة الخبر: وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي

تعرض وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لسؤال محرج خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري في القاهرة.

وفيما يتعلق بسؤال أحد الصحفيين عن الإفراج عن الناشط علاء عبد الفتاح أجاب وزير الخارجية الأمريكي: "أنه لا يستطيع الإجابة، ويدعو الحكومة المصرية لاتخاذ إجراءات مستمرة، مؤكدا اعتماده على روح الشراكة".

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، أن مصر اتخذت إجراءت مهمة في حماية الحريات، وتمكين المرأة، وإجراء حوار وطني من خلال لجنة العفو الرئاسي.

وانطلقت صباح اليوم جلسة المباحثات الثنائية الموسعة بين وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، في مقر وزارة الخارجية المصرية، وتتناول المباحثات عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك وتطورات الاوضاع في الشرق الاوسط والوضع في منطقتي المشرق والمغرب العربي.

المصدر: RT

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