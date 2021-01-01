إمام عاشور يخطر الزمالك بقراره النهائي بشأن الاحتراف

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أخطر إمام عاشور، لاعب وسط الزمالك، مجلس إدارة ناديه بتمسكه بالاحتراف في صفوف ميتيلاند الدنماركي، بعدما تلقى عرضًا مغريًا.مواضيع ذات صلةأسامة نبيه: حققنا فوزا مهما في الدوري.. ولن نقف أمام مستقبل إمام عاشورأسامة نبيه: حققنا فوزا مهما في الدوري.. ولن نقف أمام مستقبل إمام عاشور



علي ماهر: عواد أهدر الوقت.. ونتائج الزمالك الأخيرة أعطتنا "ثقة زيادة"علي ماهر: عواد أهدر الوقت.. ونتائج الزمالك الأخيرة أعطتنا "ثقة زيادة""نبيه ينجح في اختباره الأول".. بأقدام تونسية الزمالك يعبر فيوتشر ويتقدم للمركز الـ4 بالدوري"نبيه ينجح في اختباره الأول".. بأقدام تونسية الزمالك يعبر فيوتشر ويتقدم للمركز الـ4 بالدوريوكان مصدر أكد ليلا كورة أمس الأحد أن مباراة الزمالك وفيوتشر هي الأخيرة لإمام عاشور بقميص الفريق الأبيض، وأنه سينتقل إلى ميتيلاند خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.



وينتهي عقد إمام عاشور مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لأي نادٍ مجانًا في يناير المقبل.وقال مرتضى منصور، رئيس الزمالك، عبر قناة ناديه، أمس، إن العرض الدنماركي وصلت قيمته لـ105 ملايين جنيه مصري، فيما أبدى اللاعب ترحيبه بالرحيل.وأضاف أنه يمنح إمام عاشور مهلة لساعات (حتى صباح اليوم)، من أجل حسم موقفه النهائي بشأن الاحتراف.من جانبه، قال مصدر ليلا كورة اليوم الإثنين إن إمام عاشور أخطر مجلس الإدارة بقراره النهائي بتمسكه بخوض تجربة الاحتراف في الدوري الدنماركي.وأشار المصدر إلى أن الصفقة ستحسم بشكل نهائي خلال الساعات القليلة المقبلة.