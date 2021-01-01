التعليم: عدم جمع أي مبالغ مالية نظير نتيجة امتحانات الفصل الدراسي



مديريات التربية والتعليم مديريات التربية والتعليم

تلقت جميع مدارس الجمهورية تنبيهات مشددة من مديريات التربية والتعليم ، توصي بعدم جمع أي مبالغ مالية من الطلبة أو أولياء الأمور نظير نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول 2022 / 2023.







وحذرت مديريات التربية والتعليم من أن سيخالف هذه التعليمات سوف يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

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رابط نتيجة رابعة ابتدائيرابط نتيجة رابعة ابتدائي وأولى إعدادي فى الجيزة يمكن لمن يهمه الامر الوصول إليه عبر الصفحات الرسمية لكل مدرسة من مدارس محافظة الجيزة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.كما يمكن ترقب إعلان رابط نتيجة رابعة ابتدائي وأولى إعدادي فى الجيزة من خلال الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة والتي يمكن متابعتها من خلال الضغط هناومن خلال رابط نتيجة رابعة ابتدائي محافظة الجيزة سيتم اعلان النتيجة في صورة أربعة ألوان، تعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهاراتحيث يتم على رابط نتيجة رابعة ابتدائي محافظة الجيزة ، اعلان النتيجة عن طريق الألوان لتعريف المتعلم على تطور أدائه، على النحو التالي:اللون الأزرق: يوضح أن المتعلم قد فاق التوقعات في اكتساب المعارف، والمهارات المطلوبة (من 85 إلى 100)اللون الأخضر: يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف، والمهارات المطلوبة (من 65 لأقل من 85)اللون الأصفر: يوضح أن المتعلم في حاجة إلى بعض الدعم (من 50 لأقل من 65)اللون الأحمر: يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات المطلوبة، وما زال في حاجة إلى الكثير من الدعم (من 1 لأقل من 50)رابط نتيجة أولى إعداديأما عن نتيجة أولى إعدادي، فمن المقرر وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ان يتم إعلانها برقم الجلوس والاسم 2023 بالدرجات وليس بالتقديرات أو الألوان.. اضغط هناجدير بالذكر أنه بعد اعلان نتيجة الصف الأول الاعدادي برقم الجلوس والاسم 2023 على الصفحات الرسمية للمدارس الموجودة في مختلف محافظات الجمهورية ، تبين ان مستوى الطلاب في نتيجة أولى إعدادي ، مطمئن في معظم المدارس حيث جاءت الدرجات عالية .وكان قد تقدم أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، و سمية الخطيب وكيل المديرية، بكلِ الشكرِ والتقدير للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ولقيادات المديرية ورجال الشرطة والحماية المدنية وأعضاء غرفة العمليات وجنود المطبعة السِرية و مديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية ورؤساء اللجان والعلاقات العامة والإعلام بالمديرية والإدارات التعليمية وشؤون الطلبة والامتحانات ومسئولي الأمن والمراقبين الأوائل والملاحظين والمعلمين والإداريين والخدمات المعاونة، على مابذلوه من جهودٍ لنجاح المنظومةِ التعليمية لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2022 من تجهيز اللجان والأداء المميز الذى كان من ثماره انتهاء امتحانات الفصل الدراسى الأول على خير وبلا أدنى مشكلةكما تقدم مدير مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة بالشكر والإمتنان لأولياء الأمور على متابعة أبنائهم للاطمئنان عليهم وتشجيعهم على المجهود والمثابرة ، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح نحو مستقبل أفضل وغدٍ مشرقٍ لجميع أبنائه الطلاب.