بنات عين شمس تعلن .. ?خر موعد للتقديم لبرامج الدراسات العليا

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › بنات عين شمس تعلن .. ?خر موعد للتقديم لبرامج الدراسات العليا

صورة الخبر: بنات عين شمس
بنات عين شمس


كشفت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس عن آخر موعد للتقديم لبرامج الدراسات العليا (تمهيدي دكتوراة فقط).



وأكدت الدكتورة أميرة يوسف خلال تصريحاتها لـ صيدي البلد أن الثلاثاء 31 يناير آخر موعد للتقديم لبرامج الدراسات العليا وسيتم التواصل مع المقبولين لاستيفاء الأوراق المطلوبة .

وكان قد نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية البنات جامعة عين شمس ، القافلة التنموية الداخلية في كلية البنات.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أميرة يوسف، عميد الكلية و الدكتورة هبة بركات وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

القافلة ضمت نخبة متميزة وكوادر من أعضاء هيئة التدريس بالكلية في تخصصات متعددة و أطباء من جامعة عين شمس، وشملت قياس السكر والضغط وضربات القلب والكشف على العظام وصرف العلاج مجانا بمعرفة طلاب كلية الصيدلة لكي تساهم في تخفيف الأعباء على الموظفين والعمال بالكلية.

وقدم أعضاء كلية التمريض، التوعية والنصائح الطبية بمرض السكر وضغط الدم من خلال توزيع بعض من البورشور للمترددين على القافلة.
وقامت الدكتورة أميرة يوسف عميد الكلية والدكتورة هبة بركات الوكيلة بتوزيع ألحفة على العمال بالكلية وغير القادرين.

يأتي ذلك في إطار دور الكلية التنموي والخدمي تجاه العمال و الموظفين والتخفيف عن كاهلهم وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لهم ،إيماناً بالمسؤولية المجتمعية.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على بنات عين شمس تعلن .. ?خر موعد للتقديم لبرامج الدراسات العليا

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
54794

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager