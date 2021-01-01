بنات عين شمس تعلن .. ?خر موعد للتقديم لبرامج الدراسات العليا

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كشفت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس عن آخر موعد للتقديم لبرامج الدراسات العليا (تمهيدي دكتوراة فقط).







وأكدت الدكتورة أميرة يوسف خلال تصريحاتها لـ صيدي البلد أن الثلاثاء 31 يناير آخر موعد للتقديم لبرامج الدراسات العليا وسيتم التواصل مع المقبولين لاستيفاء الأوراق المطلوبة .

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وكان قد نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية البنات جامعة عين شمس ، القافلة التنموية الداخلية في كلية البنات.جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أميرة يوسف، عميد الكلية و الدكتورة هبة بركات وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.القافلة ضمت نخبة متميزة وكوادر من أعضاء هيئة التدريس بالكلية في تخصصات متعددة و أطباء من جامعة عين شمس، وشملت قياس السكر والضغط وضربات القلب والكشف على العظام وصرف العلاج مجانا بمعرفة طلاب كلية الصيدلة لكي تساهم في تخفيف الأعباء على الموظفين والعمال بالكلية.وقدم أعضاء كلية التمريض، التوعية والنصائح الطبية بمرض السكر وضغط الدم من خلال توزيع بعض من البورشور للمترددين على القافلة.وقامت الدكتورة أميرة يوسف عميد الكلية والدكتورة هبة بركات الوكيلة بتوزيع ألحفة على العمال بالكلية وغير القادرين.يأتي ذلك في إطار دور الكلية التنموي والخدمي تجاه العمال و الموظفين والتخفيف عن كاهلهم وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لهم ،إيماناً بالمسؤولية المجتمعية.