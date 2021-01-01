فيديو .. الأرصاد تحذر l سقوط أمطار وانخفاض درجة الحرارة



سقوط أمطار سقوط أمطار

قالت الدكتورة ايمان شاكر ، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهئية الأرصاد الجوية ، إنة يشهد غدا الاثنين سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على خليج العقبة على فترات متقطعة الى جانب انخفاض درجات الحرارة .



وأضاف شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية " etc" اليوم الاحد ، أنة إعتبارا من يوم الثلاثاء يحدث انخفاض كبير في درجة الحرارة، ما لا يقل عن ثماني درجات، متابعة أنه لا يجب أن ننخدع في الجو.



وأوضحت مدير عام مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أنة تزيد نشاط الرياح، وترتفع سرعة الرياح، واضطراب في حركة الملاحة البحرية، ويصل ارتفاع الأمواج أربعة أمتار، مشيرة الى أن هناك سقوط الأمطار وتكون أمطار متوسطة الشدة في مناطق متفرقة من الجمهورية، وتبدأ غدا بأمطار خفيفة.

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وتابعت :" بالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الإثنين: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 11 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 13 درجة.