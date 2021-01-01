فيديو .. داعية إسلامي يكشف عن مكانة المرأة عند النبى



مكانة المرأة عند النبى مكانة المرأة عند النبى

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، هو الأسوة الحسنة لمن يخاف الله، لافتا إلى أن المؤمن قدوته فى كل تصرفاته وحياته هو سيدنا النبى محمد، وو ما جاء فى القرآن الكريم فى قول الله سبحانه وتعالى: لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا.



وتابع عبدالمعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد: "المرأة لها مكانة خاصة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي علينا أن نقتدي به فى تعاملنا مع النساء، لو عاوز تكون رفيقه فى الجنة، أحسن معاملة زوجتك واختك وبنتك لا تفرق بينها وبين أبنائك الذكور، وأمك اطعها واحسن عليها، شوف سيدنا النبى قد أيه أمه غالية عنده، فقال أستاذنت ربى لأزور قبل أمى، شوف قد أيه كان بيتعامل ازاى مع اخته فى الرضاعة فرش لها عباءته، واحنا دلوقتى بناكل حقوقها، من عديمى الإيمان".



وأضاف رمضان عبد المعز، خلال ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة DMC،

المرأة كان لها مكانة كبيرة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأمه كانت غالية على قلبه، وأيضا أخته في الرضاعة.

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وأكمل:"النبي في تعاملنا مع المرأة فتح لنا ملفات بها تبقى رفيقه في الجنة، ويسكن في قلب المؤمن أربع نسوة".وتابع: "اللي عنده بنات ويتقي الله فيهن ويحسن تربيتهن كن له سترا من النار ويحجزوا عنه النار ودخولها يوم القيامة، وبذلك الانثى في قلب المؤمن لها مكانة كبيرة قوي وقدوتنا في التعامل مع المرأة الرسول".