حوامة إسرائيلية تقع في يد كتائب القسام .. شاهد

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صورة الخبر: حوامة إسرائيلية
حوامة إسرائيلية

أعلنت "كتائب القسام" يوم الأحد، أنها سيطرت على حوامة إسرائيلية خلال الهجوم الأخير الذي شنه الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة.

وكشفت "كتائب القسام" في تصريح مقتضب، أنها حصلت من الحوامة على معلومات حساسة تخص القوات الإسرائيلية.

وأضافت "خلال العدوان الأخير على قطاع غزة فجر الجمعة 5 رجب 1444هـ الموافق لـ 27 يناير 2023 من السيطرة على حوامة صهيونية مسيرة كانت في مهمة خاصة داخل قطاع غزة".

وأفادت بأن المهندسين تمكنوا من التعامل مع الحوامة واستخراج معلومات مهمة وحساسة.

ونشرت "كتائب القسام" مجموعة من الصور للحوامة التي استحوذت عليها.

https://t.me/qassambrigades/26358?single

المصدر: RT

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