مع بداية عام 2023 تقدم مواقع البيع أونلاين تخفيضات هائلة تدفعك حقا على شراء ومن ضمن العروض الرائعة التي تتيحها حاليا خصم على هاتف آيفون iPhone 11 الذي يحتوي على مجموعة من المواصفات المميزة.
و لحسن الحظ يقدم موقع ebay الأمريكي عرض على هاتف iPhone 11 مجدد، بحالة جيدة، ليصل سعره بعد التخفيض 260 دولار أمريكي(أي ما يعادل 7800 جنيه مصري ).
نصف الثمن..عرض على موبايل iPhone 11 بسعر 7800 جنيه
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