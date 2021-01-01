تقدم وان بلس هاتف OnePlus 11R قريباً بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1



OnePlus 11R OnePlus 11R

أكد إعلان تشويقي نشر مؤخراً على خطط وان بلس لدعم هاتف OnePlus 11R القادم برقاقة معالج Snapdragon 8+ Gen 1.



تعقد شركة وان بلس مؤتمرها القادم في 7 من فبراير لإطلاق هاتف OnePlus 11 للأسواق العالمية، مع سماعة Buds Pro 2 اللاسلكية، ولقد أكد إعلان تشويقي على أن هاتف OnePlus 11R سيكون من بين الإعلانات المرتقبة خلال هذا الحدث.



وفي إعلان تشويقي أخر أكدت وان بلس على دعم هاتف OnePlus 11R برقاقة معالج Snapdragon 8+ Gen 1 التي تدعم إصدار الشركة السابق OnePlus 10T.

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ولقد أكدت تسريبات سابقة على أن هاتف OnePlus 11R يأتي بآداء بنفس مستوى هاتف OnePlus 11 الذي يضم رقاقة Snapdragon 8 Gen 2، إلا أن هاتف OnePlus 11R يأتي بتكلفة أقل.من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن هاتف OnePlus 11R يأتي بشاشة AMOLED منحنية بحجم 6.7 إنش، بجودة عرض HD+، ومعدل تحديث 120Hz، كما تضم الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 16 ميجا بيكسل.أيضاً من المقرر أن يضم الهاتف كاميرة خلفية بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع ميزة التثبيت البصري، ومستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، بينما يأتي مستشعر macro الثالث بدقة 2 ميجا بيكسل.كما ينطلق OnePlus 11R بواجهة OxygenOS 13 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 13، ويدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 100W.