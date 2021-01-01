ينطلق هاتف Galaxy S23 بمواصفات أقل في السعة التخزينية



Galaxy S23 Galaxy S23

أكدت تفاصيل جديدة على خطط سامسونج لدعم Galaxy S23 بمعايير أقل في السعة التخزينية مقارنة بالإصدارات الأعلى من السلسلة.



كانت التسريبات السابقة قد أشارت إلى أن سلسلة Galaxy S23 تأتي بأحدث التقنيات في الذاكرة العشوائية والسعة التخزينية، لذا أشارت التسريبات إلى أن الهواتف تأتي بذاكرة LPDDR5X وسعة UFS 4.0.



ولقد أوضحت أحدث التسريبات التي نشرت عبر “Ice Universe” أن كافة إصدارات سامسونج من سلسلة Galaxy S23 تأتي بذاكرة LPDDR5X.

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من جانب أخر تدعم سامسونج الإصدارات القادمة بسعة UFS 4.0 عدا الإصدار الرئيسي من السلسلة Galaxy S23 الذي ينطلق بنموذج رئيسي بسعة 128 جيجا بايت في سعة UFS 3.1.وتوضح التقارير أن سامسونج تتجه لخفض المواصفات المميزة للإصدارات الرئيسية من سلسلة Galaxy S التي تأتي بتصميم من البلاستيك، ومواصفات أقل في سرعة الشحن، ولا يختلف الحال مع Galaxy S23 الذي يأتي بمعايير أقل في السعة التخزينية.من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن النموذج الرئيسي من هاتف Galaxy S23 فقط يأتي بسعة UFS 3.1، بينما يأتي الهاتف بسعة 256 و512 جيجا بايت في سعة UFS 4.0.أيضاً تقدم سامسونج هواتف Galaxy S23 Plus، وGalaxy S23 Ultra بسعة UFS 4.0، على أن يأتي النموذج الرئيسي في هذه الإصدارات بسعة 256 جيجا بايت.