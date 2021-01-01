تستعرض صور مسربة ألوان وتصميم هواتف POCO X5 وX5 Pro القادمة



POCO X5 POCO X5

إستعرضت أحدث التسريبات التي جاءت عبر “SnoopyTech” تفاصيل تصميم وألوان الإصدارات القادمة من هواتف POCO X5 وX5 Pro.



شغلت سلسلة هواتف POCO X5 عدد من التسريبات في الفترة الأخيرة، والتي أوضحت بعض التفاصيل حول هذه الإصدارات قبل الإعلان الرسمي في 6 من فبراير المقبل.



وتكشف الصور ثلاثية الأبعاد التي نشرت عبر “SnoopyTech” عن تصميم وألوان هاتف Poco X5 5G الذي ينطلق قريباً بألوان الرمادي والأخضر، بينما يتميز الهاتف بتصميم يحاكي Redmi Note 12 5G مع علامة Poco التجارية.

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أيضاً من المتوقع أن يأتي POCO X5 Pro بتصميم ومواصفات تحاكي إصدار شاومي الخاص Redmi Note 12 Pro Speed، على أن يتميز الإصدار الجديد بعلامة وألوان POCO، حيث ينطلق POCO X5 Pro بألوان الأزرق والأصفر وفقاً للصور ثلاثية الأبعاد المسربة.المواصفات المتوقعة لهاتف POCO X5 Proيأتي هاتف POCO X5 Pro بشاشة AMOLED بحجم 6.67 إنش، وجودة عرض Full HD+، ومعدل تحديث 120Hz، كما يدعم الهاتف طبقة حماية Corning Gorilla Glass 5.أيضاً يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 778G، وينطلق X5 Pro بقدرة بطارية 5000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 67W، كما يدعم الهاتف معايير IP68.كما يضم الهاتف مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل في الكاميرة الخلفية، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل، بينما تأتي كاميرة السيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل.المواصفات المتوقعة لهاتف POCO X5يأتي هذا الإصدار بشاشة AMOLED بحجم 6.67 إنش، وجودة عرض Full HD+ أو بدقة 1080 في 2400 بيكسل، ومعدل تحديث 120Hz، وطبقة حماية Corning Gorilla Glass 2.كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 695، ويأتي بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية تتضمن مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، بينما يأتي المستشعر الثالث بدقة 2 ميجا بيكسل، وتأتي كاميرة السليفي بدقة 13 ميجا بيكسل، كما ينطلق الهاتف بمعايير IP54.