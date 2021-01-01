توضح تسريبات سعر سوارة Redmi Smart Band 2 الذكية في السوق الأوروبي



Redmi Smart Band 2 Redmi Smart Band 2

أطلقت شاومي سوارة Redmi Smart Band 2 الذكية في السوق الصيني خلال الشهر الماضي، ولقد كشفت أحدث التسريبات عن خطط الشركة لإطلاق السوارة الذكية للسوق الأوروبي قريباً.



ولقد أكدت بعض المواد الدعائية على خطط شاومي لإطلاق السوارة الذكية قريباً للسوق الأوروبي، كما أوضحت التسريبات التي جاءت عبر “Sudhanshu Ambhore” أن سوارة Redmi Band 2 الذكية تنطلق في أسواق أوروبا بسعر 35 يورو تقريباً أو 38 دولار.



أيضاً كانت سوارة Redmi Band 2 قد أطلقت في السوق الصيني بسعر 25 دولار أو 23 يورو، لذا تنطلق السوارة الذكية في أوروبا بسعر أعلى.

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يذكر أن سوارة Redmi Band 2 تأتي بشاشة TFT بحجم 1.47 إنش، وسماكة 9.99مم، ووزن 14.9 جرام، كما تدعم السوارة قياس نسبة الأكسجين في الدم Sp02، ورصد حالة المستخدم أثناء النوم، إلى جانب رصد معدل ضربات القلب.وتأتي السوارة بأكثر من 100 وجه، وتدعم أكثر من 30 نمط رياضي، كما تدعم مقاومة الماء 5ATM، وتستمر السوارة بعمر شحن يصل إلى 14 يوم.