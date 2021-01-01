ستكشف نيسان عن سيارة رياضية مستقبلية في 2 فبراير

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أعلنت نيسان على يوتيوب “انضم إلينا في 2 فبراير لمعرفة ما سيحدث عندما تصبح السيارة الاختبارية حقيقة”.



على ما يبدو، ستكشف الشركة عن سيارة كهربائية جديدة، وبالتحديد، نسخة واقعية من سيارتها المذهلة نيسان Max-Out التي قدمتها كتصميم رقمي في 2021. ويضيف الإعلان التشويقية “اكتشاف كيف تأخذ سيارتنا الاختبارية الأحدث حركة انبعاثات صفرية إلى أقصى حد!”.



الأمر الأكثر إثارة هو وجود شخص يخرج من مقعد السائق، يلمح هذا أن لدى نيسان خطط أكبر لهذه السيارة الاختبارية أكثر من مجرد عرض تقني.