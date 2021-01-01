زيادة على تويوتا روميون 2023 في السوق المصري



تويوتا روميون تويوتا روميون

شهدت الأيام القليلة الماضية تقديم تويوتا مصر لزيادة سعرية جديدة على موديل 2023 من سيارتها روميون التي تنتمي لفئة سيارات MPV، حيث تراوحت هذه الزيادة من 35 إلى 40 ألف جنيه، وبذلك أصبحت أسعار السيارة كالتالي:



- فئة أكتيف بسعر 525 ألف جنيه (بعد زيادة 35 ألف جنيه).



- فئة سمارت بسعر 565 ألف جنيه (بعد زيادة 40 ألف جنيه).

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جدير بالذكر أن هذه السيارة يتم تقديمها في مصر بمحرك 4 اسطوانات بسعة 1500 سي سي وبقوة 102 حصان وعزم 138 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 4 سرعات ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).وتشمل أهم التجهيزات التي يحملها هذا الموديل الآتي:فئة أكتيف:- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- مصابيح أمامية هالوجين.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات.- مصابيح ضبابية أمامية.- مرايات جانبية كهربائية.- كاميرا خلفية.- سنسور خلفي للمساعدة في ركن السيارة.- نظام مانع للسرقة.- زجاج كهربائي.- بلوتوث ومنافذ يو اس بي وAUX.- حوامل أكواب أمامية.فئة سمارت:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها:- حوامل أكواب خلفية.- تكييف هواء أوتوماتيكي.- إطارات بأطواق (جنوط) بمقاس 15 بوصة.- نظام أندرويد أوتو.- شاشة 7 بوصة وسطية لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- مخرج كهرباء 12 فولت.