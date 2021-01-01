زيادة على أسعار سكودا سوبيرب بالسوق المحلي

شهدت الفترة الماضية تقديم شركة كيان ايجيبت باعتبارها وكيل لسيارات سكودا في مصر لقائمة جديدة تشمل أسعار موديل 2022 من سيارتها سكودا سوبيرب نسخة فيس ليفت (Facelift)، حيث تبين أن هناك زيادات كبيرة على هذا الموديل تصل إلى 100 ألف جنيه، وبذلك أصبحت أسعاره كالتالي:
- فئة أولى بسعر مليون و175 ألف جنيه (بعد زيادة 100 ألف جنيه).
- فئة ثانية بسعر مليون و350 ألف جنيه (بعد زيادة 100 ألف جنيه).
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