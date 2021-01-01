زيادة على أسعار سكودا سوبيرب بالسوق المحلي



سكودا سوبيرب سكودا سوبيرب

شهدت الفترة الماضية تقديم شركة كيان ايجيبت باعتبارها وكيل لسيارات سكودا في مصر لقائمة جديدة تشمل أسعار موديل 2022 من سيارتها سكودا سوبيرب نسخة فيس ليفت (Facelift)، حيث تبين أن هناك زيادات كبيرة على هذا الموديل تصل إلى 100 ألف جنيه، وبذلك أصبحت أسعاره كالتالي:



- فئة أولى بسعر مليون و175 ألف جنيه (بعد زيادة 100 ألف جنيه).



- فئة ثانية بسعر مليون و350 ألف جنيه (بعد زيادة 100 ألف جنيه).

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- فئة ثالثة بسعر مليون و400 ألف جنيه (بعد زيادة 100 ألف جنيه).وتشترك الفئتين الأولى والثانية في نفس المحرك، وهو مكون من 4 أسطوانات ويتصل بشاحن توربيني، وتبلغ سعته 1400 سي سي وقوته 150 حصان وعزمه 250 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 7 سرعات ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).أما الفئة الأخيرة فتحمل محرك 4 أسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 2000 سي سي وبقوة 220 حصان وعزم 350 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات.