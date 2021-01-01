في سباقات التسارع هل تصمد بي ام دبليو X7 أمام لامبورجيني اوروس ؟

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تعد بي ام دبليو X7 واحدة من أهم سيارات الدفع الرباعي الفاخرة المقدمة من العلامة البافارية، وتتميز بإصدار M60i الذي يحصل على محرك V8 قوي بسعة 4.4 لتر توين تربو، ولكن هل يكفي هذا المحرك لتتفوق على واحدة من أشهر سيارات الدفع الرباعي في العالم؟



على غير العادة نشاهد سباق تسارع بين أيقونة بي ام دبليو الفاخرة ضد لامبورجيني اوروس، والتي تعد واحدة من أنجح السيارات في تاريخ العلامة الإيطالية، حيث تمثل الجزء الأكبر من المبيعات السنوية للشركة، وتتميز بالعديد من الإصدارات الرياضية الفاخرة مع محرك V8 بسعة 4.0 لتر توين تربو.



تقدم بي ام دبليو X7 M60i بمحرك V8 بسعة 4.4 لتر توين تربو يولد قوة 530 حصان مع 750 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات ينقل الحركة إلى نظام الدفع الرباعي للعجلات، لتتسارع من السكون حتى 100 كم/ ساعة في 4.7 ثانية وصولاً لسرعة قصوى 250 كم/ ساعة.

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على الجانب الأخر تقدم لامبورجيني اوروس بمحرك V8 بسعة 4.0 لتر توين تربو، يولد قوة 650 حصان مع 850 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات ينقل الحركة إلى نظام الدفع الرباعي للعجلات، لتتسارع من السكون حتى 100 كم/ ساعة في 3.6 ثانية وصولاً لسرعة قصوى 305 كم/ ساعة.عند النظر على أرقام الأداء يظهر التفوق الكبير للسيارة الإيطالية، ولكن هل تستطيع بي ام دبليو X7 الفاخرة الصمود أمام لامبورجيني اوروس الرياضية في سباقات التسارع؟يبدأ السباق في الفيديو التالي من الدقيقة 3:53