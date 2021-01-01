اكسيد VX 2023: تعرف على الاختلافات بين ستاندرد وفل كامل

اكسيد VX 2023
اكسيد VX هي أكبر اس يو في بين سيارات العلامات الصينية في السعودية لسنة الموديل 2023، تختلف الفئات في التجهيزات الداخلية والتكنولوجيا، وتتشارك نفس منظومة الحركة، وفي السطور التالية نتعرف على تجهيزات ستاندرد وترقيات الفل كامل.
اكسيد VX
تأتي اكسيد VX بطول يكاد يقترب من 5 أمتار و3 صفوف من المقاعد تسع 7 ركاب، ووزنها يصل 1,908 كيلو جرام قبل صعود الركاب إليها.
وتستمد اكسيد VX في أي فئة اخترتها قوتها من محرك 4 سلندر سعة 2.0 لتر بنزين تيربو بقوة 261 حصان وعزم دوران 400 نيوتن متر مقترن بناقل حركة دبل كلتش أوتوماتيك من 7 سرعات موجه إلى نظام دفع كلي. وتتمتع بكفاءة استهلاك وقود 13.3 كم/ لتر من خزان وقود بسعة 65 لتر. وتتسارع من 0 – 100 كم/ س في 8.5 ثانية وتصل سرعة قصوى 180 كم/ س.
اكسيد VX ستاندرد
مصابيح أمامية وخلفية LED
جنوط ألمنيوم مقاس 19 بوصة
مرايا خارجية كهربائية
الباب الخلفي كهربائي
7 مقاعد جلد صناعي
تبريد المقاعد الأمامية
ضبط المقاعد الأمامية كهربائيا
مكيف هواء أوتوماتيك ثلاثي مناطق التحكم
فتحة مكيف هواء خلفية
فلتر الغبار N95
فتحة سقف بانوراما
شاشة السائق رقمية بالكامل مقاس 12 بوصة
شاشة المعلومات والترفيه مقاس 12 بوصة
عدد السماعات 8
زر تشغيل المحرك
ميزة العرض على الزجاج الأمامي
شاحن لاسلكي للهاتف الذكي
عدد الوسائد الهوائية 4
مثبت مقعد الطفل ISOFIX
نظام تثبيت السرعة
نظام الثبات الإلكتروني
مساعد صعود المرتفعات
مساعد نزول المنحدرات
تحذير التصادم الخلفي
حساسات خلفية
كاميرا 360 درجة مع كاميرا خلفية
مراقبة ضغط الهواء في الإطارات
تحذير المنطقة العمياء
مكابح توقف إلكترونية مع توقف تلقائي
ترقيات اكسيد VX فل كامل
تحصل اكسيد VX 2023 فل كامل على نفس التجهيزات السابقة مع الترقيات التالية:
إضاءة أمامية متكيفة
جنوط عجلات مقاس 20 بوصة
تدفئة المقاعد الأمامية
فرش المقاعد بالجلد الفاخر
عدد الوسائد الهوائية 6
مثبت السرعة متكيف
فرامل الطواريء الذاتية
تحذير التصادم الأمامي
حساسات أمامية
نظام البقاء في المسار
تحذير الخروج عن المسار
اكسيد vx, المربع نت
الفارق في السعر
اكسيد VX 2023 تتوفر في السعودية من خلال الوكيل الرسمي شركة سنابل الحديثة بضمان 7 سنوات أو 200 ألف كيلو متر أيهما أسبق وبالسعر التالي شامل الضريبة:
اكسيد VX ستاندرد بسعر 131 ألف ريال
اكسيد VX فل كامل بسعر 151 ألف ريال
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!