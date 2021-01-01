اكسيد VX 2023: تعرف على الاختلافات بين ستاندرد وفل كامل



اكسيد VX 2023 اكسيد VX 2023

اكسيد VX هي أكبر اس يو في بين سيارات العلامات الصينية في السعودية لسنة الموديل 2023، تختلف الفئات في التجهيزات الداخلية والتكنولوجيا، وتتشارك نفس منظومة الحركة، وفي السطور التالية نتعرف على تجهيزات ستاندرد وترقيات الفل كامل.



اكسيد VX

تأتي اكسيد VX بطول يكاد يقترب من 5 أمتار و3 صفوف من المقاعد تسع 7 ركاب، ووزنها يصل 1,908 كيلو جرام قبل صعود الركاب إليها.



وتستمد اكسيد VX في أي فئة اخترتها قوتها من محرك 4 سلندر سعة 2.0 لتر بنزين تيربو بقوة 261 حصان وعزم دوران 400 نيوتن متر مقترن بناقل حركة دبل كلتش أوتوماتيك من 7 سرعات موجه إلى نظام دفع كلي. وتتمتع بكفاءة استهلاك وقود 13.3 كم/ لتر من خزان وقود بسعة 65 لتر. وتتسارع من 0 – 100 كم/ س في 8.5 ثانية وتصل سرعة قصوى 180 كم/ س.

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اكسيد VX ستاندردمصابيح أمامية وخلفية LEDجنوط ألمنيوم مقاس 19 بوصةمرايا خارجية كهربائيةالباب الخلفي كهربائي7 مقاعد جلد صناعيتبريد المقاعد الأماميةضبط المقاعد الأمامية كهربائيامكيف هواء أوتوماتيك ثلاثي مناطق التحكمفتحة مكيف هواء خلفيةفلتر الغبار N95فتحة سقف بانوراماشاشة السائق رقمية بالكامل مقاس 12 بوصةشاشة المعلومات والترفيه مقاس 12 بوصةعدد السماعات 8زر تشغيل المحركميزة العرض على الزجاج الأماميشاحن لاسلكي للهاتف الذكيعدد الوسائد الهوائية 4مثبت مقعد الطفل ISOFIXنظام تثبيت السرعةنظام الثبات الإلكترونيمساعد صعود المرتفعاتمساعد نزول المنحدراتتحذير التصادم الخلفيحساسات خلفيةكاميرا 360 درجة مع كاميرا خلفيةمراقبة ضغط الهواء في الإطاراتتحذير المنطقة العمياءمكابح توقف إلكترونية مع توقف تلقائيترقيات اكسيد VX فل كاملتحصل اكسيد VX 2023 فل كامل على نفس التجهيزات السابقة مع الترقيات التالية:إضاءة أمامية متكيفةجنوط عجلات مقاس 20 بوصةتدفئة المقاعد الأماميةفرش المقاعد بالجلد الفاخرعدد الوسائد الهوائية 6مثبت السرعة متكيففرامل الطواريء الذاتيةتحذير التصادم الأماميحساسات أماميةنظام البقاء في المسارتحذير الخروج عن المساراكسيد vx, المربع نتالفارق في السعراكسيد VX 2023 تتوفر في السعودية من خلال الوكيل الرسمي شركة سنابل الحديثة بضمان 7 سنوات أو 200 ألف كيلو متر أيهما أسبق وبالسعر التالي شامل الضريبة:اكسيد VX ستاندرد بسعر 131 ألف ريالاكسيد VX فل كامل بسعر 151 ألف ريال