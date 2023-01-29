أسعار الذهب في مصر اليوم 29-1-2023.. واستقرار عيار 21



أسعار الذهب أسعار الذهب

استقرار جديد في مطلع التعاملات الصباحية شهدته أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 29-1-2023 بشكل ملحوظ بعد تسجيلها هبوط متواصل على مدار 3 أيام، بالتزامن مع إغلاق بورصة المعادن الدولية على تراجع سعر أوقية الذهب في آخر تداولاتها أمس.



وعلمت “المال” من مصادر في سوق الصاغة، أن السوق يسوده ضبابية حاليا حول توقعات المعدن في انتظار اجتماع المركزي المصري والفيدرالي الأمريكية وهو ما سيوضح حركة الطلب على المعدن الأصفر بعد ثبات سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوي الجمهورية عند 1755 جنيها للجرام.



وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 29-1-2023 في التقرير التالي:

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سعر جرام الذهب عيار 24 (2005 جنيهات)واستقر اليوم سعر جرام الذهب عيار 24، ليسجل الأعلى في مصر بالتعاملات عند 2005 جنيهات، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.سعر جرام الذهب عيار 21 (1755 جنيها)كما عاود سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 الاستقرار بشكل ملحوظ ليبلغ 1755 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.سعر جرام الذهب عيار 18 (1504 جنيهات)فيما لم يتغير سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ليسجل نحو 1504 جنيهات فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.سعر الجنيه الذهب اليوم (14040 جنيها)وحقق الجنيه الذهب اليوم في مصر تراجع ملحوظ أمس ليبلغ نحو 14040 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.سعر أوقية الذهب عيار 24كما بدأت التعاملات اليوم على ثبات سعر أوقية الذهب عيار 24 لتبلغ 62182 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.سعر كيلو الذهب عيار 24فيما بلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.005 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.وتتأثر التعاملات في البورصة العالمية للمعادن بسعر الدولار عالميا بعد انخفاضه، لتنهي تعاملاتها الأسبوعية على انخفاض سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات ليبلغ 1926 دولارا.