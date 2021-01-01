خبراء جامعة أكسفورد يحذرون من الذكاء الاصطناعي..«قد يقتل البشر»..

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«لن يكون هناك ما يمكننا فعله لوقفه.. قد يقتل الجميع»، جملة تثير الفضول والرعب أشار إليها خبراء من جامعة أكسفورد عن مخاطر زيادة حدود الذكاء الاصطناعي. وحينها حذروا من الحالة التي يصبح فيها الذكاء الاصطناعي أكثر منا ذكاءً، فمن المرجح أن يشكل تهديدا كبيرا على الجميع.



تحذير من الذكاء الاصطناعي

جاء هذا التحذير في إطار إخطار للجنة «اختيار العلوم والتكنولوجيا» العالمية، بأن الوصول إلى هذه المرحلة- المعروفة باسم الذكاء الاصطناعي الخارق – قد يحدث بحلول نهاية القرن، وفقًا لما ذكرته صحيفة «ديلي ميل».



الدكتور المُقدم للتحذير هو «مايكل أوزبورن»، أستاذ التعلم الآلي، الذي سماه «سباق التسلح الحرفي» بين الدول القومية وشركات التكنولوجيا، من ثم دعا إلى تنظيم عالمي يساعد على منع شركات التكنولوجيا من إنشاء أنظمة خارجة عن السيطرة، لأن الضرر سيصيب الجميع، فيمكن أن تنتهي بـ «القضاء على الجنس البشري بأكمله».

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قد يقتل البشروكجزء من تحقيق حكومي بشأن حل هذه الأزمة، تم الاستماع إلى الأدلة، والمخاطر التي يشكلها الذكاء الاصطناعي وكيف يمكن استخدامه بطريقة أخلاقية ومسؤولة بالمستقبل.بالمقابل قدم طالب دكتوراه يُدعى «مايكل كوهين»، خلال الجلسة الأولى للتحقيق الحكومي، أن التحذير بلغ كل التوقعات فلا توجد حدود لمدى تقدم الذكاء الاصطناعي.وحينها قال: «أعتقد أن السيناريو الكئيب واقعي لأن الذكاء الاصطناعي يحاول فعل كل ما يجعل البشر مميزين، وقد أدى ذلك إلى تغيير البشر لشكل وجه الأرض تمامًا عن السابق. فبالطبع سيشكل ذلك خطرا علينا بنفس القدر الذي طرحناه على الأنواع الأخرى بكوكب الأرض«.