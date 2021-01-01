خبراء جامعة أكسفورد يحذرون من الذكاء الاصطناعي..«قد يقتل البشر»..

«لن يكون هناك ما يمكننا فعله لوقفه.. قد يقتل الجميع»، جملة تثير الفضول والرعب أشار إليها خبراء من جامعة أكسفورد عن مخاطر زيادة حدود الذكاء الاصطناعي. وحينها حذروا من الحالة التي يصبح فيها الذكاء الاصطناعي أكثر منا ذكاءً، فمن المرجح أن يشكل تهديدا كبيرا على الجميع.
تحذير من الذكاء الاصطناعي
جاء هذا التحذير في إطار إخطار للجنة «اختيار العلوم والتكنولوجيا» العالمية، بأن الوصول إلى هذه المرحلة- المعروفة باسم الذكاء الاصطناعي الخارق – قد يحدث بحلول نهاية القرن، وفقًا لما ذكرته صحيفة «ديلي ميل».
الدكتور المُقدم للتحذير هو «مايكل أوزبورن»، أستاذ التعلم الآلي، الذي سماه «سباق التسلح الحرفي» بين الدول القومية وشركات التكنولوجيا، من ثم دعا إلى تنظيم عالمي يساعد على منع شركات التكنولوجيا من إنشاء أنظمة خارجة عن السيطرة، لأن الضرر سيصيب الجميع، فيمكن أن تنتهي بـ «القضاء على الجنس البشري بأكمله».
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