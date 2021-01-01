إيلون ماسك يتعرض لموقف طريف بعد تغيير اسمه على تويتر..«لا يسمح لي بالعودة»..



إيلون ماسك إيلون ماسك

غرد إيلون ماسك رجل الأعمال الشهير ومالك منصة تويتر، قائلًا: «غيرت اسمي والآن تويتر لا يسمح لي بالعودة مرة أخرى»، فظل إيلون ماسك عالقًا بين اسمه الجديد الذي كتبه عن طريق التجربة من ثم رفضت سياسة المنصة أن تسترجع اسمه السابق مرة أخرى.



فسمى نفسه بدلًا من «Elon Musk» إلى «Mr. Tweet مستر تويت»، ويشير هذا الاسم لمصطلح أطلقه المحامى المُمثل لمجموعة المساهمين المقدمين دعوى قضائية ضد إيلون ماسك، فقالها أثناء المحاكمة عن طريق الخطأ، خلال لحظة عصبية.



تعليقات المستخدمين على تغير مالك تويتر لاسمه

علق أحد المستخدمين على تغريدة إيلون ماسك قائلًا: «إذن يمكنني الآن تغيير اسمي إلى Elon Musk؟»، وبالفعل يمكنه ذلك وفقًا لسياسات المنصة أن من يغير اسمه، حينها يستطيع أيًا من الأشخاص استخدامه لاحقًا.

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ضوابط تغيير الاسم على تويترتُلزم ضوابط تغيير الاسم في تويتر المستخدمين بعدة قواعد أهمها أن يكون طول اسم المستخدم أكثر من 4 أحرف ويمكن أن يصل إلى 15 حرفًا أو أقل. كذلك يجب أن يحتوي على أحرف وأرقام وشرطات سفلية فقط- ولا يُسمح باستخدام المسافات. وتستغرق فترات استعادة الحسابات المُعلقة من 15 لـ30 يومًا.اعتاد إثارة الجدللكنها ليست الأولى لإيلون ماسك بتغيير اسمه على منصة تويتر، ففي شهر مارس من العام الماضي 2022، غير إيلون ماسك اسم حسابه إلى «إيلونا ماسك»، بعد تحديه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وكرر الأمر سابقًا في نوفمبر عام 2021، ليصبح اسمه Lorde Edge، وأضاف سلسلة الجبال النرويجية Tr?llheim كمحل لإقامته بملفه الشخصي.وهو الأمر الطبيعي منذ تولي إيلون ماسك مسئولية شركة تويتر، فاعتاد تصدر عناوين الصحف العالمية بداية من تسريح الموظفين، لإلغاء الأعمال عند بُعد، وإلغاء وجبات الموظفين، وصولًا بوضع أسرة للنوم بالشركة، وبيع أثاثها، وغيرها كثير وكثير من الأحداث.