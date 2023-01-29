تصدر الهيئة العامة للرقابة المالية قرارين جديدين اليوم.. تعرف عليهما

قرر الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرار رقم (193) لسنة 2023 والمتضمن في مادته الأولى وقف شركة كايروكاب لإدارة صناديق الاستثمار عن مزاولة النشاط المرخص لها به لمدة ثلاثين يومًا إعمالاً لأحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وذلك لعدم قيامها بإزالة بعض المخالفات المنسوبة إليها، والواردة بالإنذار المؤرخ 02/11/2021.
وبحسب بيان الهيئة سيتم تفعيل قرار الوقف بدءًا من الاثنين الموافق 30/01/2023 وحتى يوم 28/02/2023.
في سياق متصل وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على مد مهلة عرض الشراء المقدم من شركة الاصباغ الوطنية القابضة على اسهم شركة البويات والصناعات الكيماوية باكين لمدة 60 يوم عمل أخرى من تاريخ انتهاء المدة الأولى الممنوحة من الهيئة.
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