مرض الجذام .. كيفية التشخيص و العلاج



مرض الجذام مرض الجذام

يصادف اليوم 28 يناير اليوم العالمي لـ مرض الجذام، وهو مرض هانسن (المعروف أيضًا باسم الجذام) هو عدوى تسببها بكتيريا بطيئة النمو تسمى المتفطرة الجذامية، يمكن أن يؤثر على الأعصاب والجلد والعينين وبطانة الأنف (الغشاء المخاطي للأنف)، من خلال التشخيص والعلاج المبكر ، يمكن الشفاء من المرض، يمكن للأشخاص المصابين بمرض هانسن الاستمرار في العمل والعيش حياة نشطة أثناء العلاج وبعده.



كان يُخشى في يوم من الأيام أن الجذام مرض شديد العدوى ومدمّر ، ولكننا نعلم الآن أنه لا ينتشر بسهولة وأن العلاج فعال للغاية. ومع ذلك ، إذا تركت دون علاج ، يمكن أن يؤدي تلف الأعصاب إلى شل اليدين والقدمين والشلل والعمى.



تشخيص الجذام

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إذا كنت تعاني من قرحة جلدية قد تكون ناتجة عن الجذام ، فسوف يقوم الطبيب بإزالة عينة صغيرة منها وإرسالها إلى المختبر لفحصها، وهذا ما يسمى خزعة الجلد، قد يقوم طبيبك أيضًا بإجراء اختبار مسحة الجلد، إذا كنت مصابًا بالجذام قليل العصيات ، فلن تكون هناك أي بكتيريا في نتائج الاختبار. إذا كنت مصابًا بالجذام متعدد العصيات ، فسيكون هناك.قد تحتاج إلى اختبار الجلد lepromin لمعرفة نوع الجذام لديك في هذا الاختبار ، سيحقن الطبيب كمية صغيرة من البكتيريا غير النشطة المسببة للجذام تحت جلد ساعدك مباشرة، سيتحققون من المكان الذي التقطت فيه اللقطة بعد 3 أيام ، ثم مرة أخرى بعد 28 يومًا ، لمعرفة ما إذا كان لديك رد فعل. إذا كان لديك رد فعل ، فقد يكون لديك مرض الجذام السل أو الجذام الحدودي. لن يكون لدى الأشخاص غير المصابين بالجذام أو المصابين بالجذام الورمي رد فعل تجاه هذا الاختبار.علاج الجذاميمكن علاج الجذام في العقدين الماضيين ، تم علاج 16 مليون شخص مصاب بالجذام، توفر منظمة الصحة العالمية العلاج المجاني لجميع المصابين بالجذام.يعتمد العلاج على نوع الجذام الذي تعاني منه، تستخدم المضادات الحيوية لعلاج العدوى، يوصي الأطباء بالعلاج طويل الأمد ، عادة لمدة 6 أشهر إلى سنة، إذا كنت مصابًا بالجذام الشديد ، فقد تحتاج إلى تناول المضادات الحيوية لفترة أطول، لا يمكن للمضادات الحيوية أن تعالج تلف الأعصاب الذي يصاحب الجذام.العلاج متعدد الأدوية (MDT) هو علاج شائع للجذام يجمع بين المضادات الحيوية، هذا يعني أنك ستتناول دواءين أو أكثر ، وغالبًا ما تكون مضادات حيوية:الجذام Paucibacillary: سوف تتناول اثنين من المضادات الحيوية ، مثل الدابسون كل يوم وريفامبيسين مرة واحدة في الشهر.الجذام متعدد العصيات: ستأخذ جرعة يومية من المضاد الحيوي كلوفازيمين بالإضافة إلى الدابسون اليومي والريفامبيسين الشهري، ستأخذ علاجًا متعدد الأدوية لمدة 1-2 سنوات ، وبعد ذلك ستشفى.يمكنك أيضًا تناول الأدوية المضادة للالتهابات للسيطرة على آلام الأعصاب والأضرار المرتبطة بالجذام. يمكن أن يشمل هذا المنشطات ، مثل بريدنيزون.يعالج الأطباء أحيانًا مرض الجذام بالثاليدومايد ، وهو دواء فعال يثبط جهاز المناعة لديك، يساعد في علاج عقيدات الجذام الجلدية، ومن المعروف أيضًا أن الثاليدومايد يسبب تشوهات خلقية خطيرة تهدد الحياة. لا تتناوله أبدًا إذا كنت حاملاً أو تخططين للحمل.مضاعفات الجذامبدون علاج ، يمكن أن يتسبب الجذام في تلف الجلد والأعصاب والذراعين والساقين والقدمين والعينين بشكل دائم.يمكن أن تشمل مضاعفات الجذام ما يلي:العمى أو الجلوكوماالتهاب القزحيةتساقط الشعرالعقمتشوه الوجه (بما في ذلك التورم الدائم والنتوءات والكتل)ضعف الانتصاب والعقم عند الرجالفشل كلويضعف العضلات الذي يؤدي إلى تشابه المخالب في اليدين أو عدم القدرة على ثني قدميكتلف دائم في داخل أنفك ، مما قد يؤدي إلى نزيف في الأنف وانسداد مزمن في الأنفتلف دائم للأعصاب خارج الدماغ والحبل الشوكي ، بما في ذلك الأعصاب الموجودة في الذراعين والساقين والقدمينيمكن أن يؤدي تلف الأعصاب إلى فقدان الإحساس بشكل خطير. إذا كنت مصابًا بتلف الأعصاب المرتبط بالجذام ، فقد لا تشعر بالألم عند إصابتك بجروح أو حروق أو إصابات أخرى في يديك أو ساقيك أو قدميك.