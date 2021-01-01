يستعد أكبر فأر سنا في العالم لدخول "غينيس".. كم يبلغ عمره؟

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صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يسعى مسؤولون في حديقة حيوان سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأميركية، إلى تسجيل الفأر "بات" في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية كأكبر فأر في العالم من حيث السن.

وقال التحالف الذي يدير الحديقة إنه يعتقد أن بات البالغ من العمر 9 سنوات و5 أشهر "أكبر فأر سنا على قيد الحياة في العالم".

ويمكن أن يعيش الفأر حوالي 3 سنوات، لكن بسبب كثرة أعدائه فإنه نادرا ما يصل لهذا العمر سالما.

والفأر من نوع "جيب المحيط"، وهو أصغر أنواع الفئران حجما في أميركا الشمالية.

وحسبما أفادت وكالة "يونايتد برس إنترناشونال"، فقد أنشأت حديقة الحيوان برنامجا لتربية وإعادة تكاثر هذا النوع من الفئران عام 2012، بهدف المساعدة في تعويض انخفاض أعداده.

معلومات عن "بات"

• ولد في حديقة حيوان سان دييغو يوم 12 يوليو 2013.
• سمي بهذا الاسم تيمنا بالممثل باتريك ستيوارت.

• الحديقة ستقيم حدثا خاصا في 8 فبراير المقبل للاحتفال بطول عمر الفأر، ومحاولة الحصول على لقب "الأكبر سنا" رسميا بحضور ممثل موسوعة "غينيس".

• أكبر فأر سنا سجلته "غينيس" كان اسمه "فريتزي"، وتوفي عام 1985 عن عمر 7 سنوات و7 أشهر.

المصدر: سكاى نيوز عربية

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