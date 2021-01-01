بمذاق لا يقاوم .. طريقة عمل طاجن مكرونة بالدجاج

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طاجن مكرونة بالدجاج

طاجن مكرونة بالدجاج من الأطباق الرئيسية التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك في المنزل.

قدم الشيف محمد حامد، طريقة عمل طاجن مكرونة بالدجاج فيما يلي…

مقادير طاجن مكرونة بالدجاج

كيس مكرونة سوستة مسلوقة
2صدور دجاج مكعبات
2بصل
ثوم مفروم
بقدونس مفروم
زبدة
كوب كريمة طهي
بابريكا
بهارات دجاج
ملح
فلفل أسود
(للوجه)
جبنة شيدر مبشورة
جبنة موتزاريلا

طريقة تحضير طاجن مكرونة بالدجاج

في طاسة على النار نضع القليل من الزيت ثم نضع البصل ونشوحه ثم نضيف قطعة زبدة ثم نضع الثوم والدجاج والبابريكا والملح والفلفل الأسود وبهارات الدجاج والبقدونس وكريمة الطهي ونقلب ثم نضع المكرونة ونقلبها جيداً ثم نضعها في طاجن ونضع على الوجه الجبن وندخلها الفرن حتى تذوب الجبن وتقدم بالهنا والشفا

المصدر: elbalad

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