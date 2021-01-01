بمذاق لا يقاوم .. طريقة عمل طاجن مكرونة بالدجاج



طاجن مكرونة بالدجاج طاجن مكرونة بالدجاج

طاجن مكرونة بالدجاج من الأطباق الرئيسية التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك في المنزل.



قدم الشيف محمد حامد، طريقة عمل طاجن مكرونة بالدجاج فيما يلي…



مقادير طاجن مكرونة بالدجاج

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كيس مكرونة سوستة مسلوقة2صدور دجاج مكعبات2بصلثوم مفرومبقدونس مفرومزبدةكوب كريمة طهيبابريكابهارات دجاجملحفلفل أسود(للوجه)جبنة شيدر مبشورةجبنة موتزاريلاطريقة تحضير طاجن مكرونة بالدجاجفي طاسة على النار نضع القليل من الزيت ثم نضع البصل ونشوحه ثم نضيف قطعة زبدة ثم نضع الثوم والدجاج والبابريكا والملح والفلفل الأسود وبهارات الدجاج والبقدونس وكريمة الطهي ونقلب ثم نضع المكرونة ونقلبها جيداً ثم نضعها في طاجن ونضع على الوجه الجبن وندخلها الفرن حتى تذوب الجبن وتقدم بالهنا والشفا