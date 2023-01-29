سعر الدولار فى مصر اليوم الأحد 29-1-2023

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سعر الدولار

ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 29-1-2023، ببداية التعاملات الأسبوعية فى البنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلي المصري، وبنك مصر 29.74 للشراء، 29.84 جنيه للبيع، وفى البنك التجاري الدولي cib سجل 29.84 جنيه للشراء، 29.94 جنيه للبيع.


وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
29.82 جنيه للشراء.

29.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
29.74 جنيه للشراء.

29.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
29.74 جنيه للشراء.

29.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
29.84 جنيه للشراء.

29.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
29.84 جنيه للشراء.

29.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
29.90 جنيه للشراء.

29.94 جنيه للبيع.

المصدر: اليوم السابع

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