ينتقد مارك زوكربيرج الهيكل الإدارى في Meta.. وتكهنات بالمزيد من الإقالات بالشركة

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صورة الخبر: مارك زوكربيرج
مارك زوكربيرج

أشارت تكهنات إلى أن شركة Meta قد تستغني عن المزيد من الموظفين بعدما صرح رئيسها التنفيذى مارك زوكربيرج بأنه من غير المعجبين بزيادة عدد المديرين داخل الشركة حسبما نقلت CNBC.

ووفقاً لـ Command Line، قال زوكربيرغ في جلسة سؤال وجواب داخلية في نهاية الشهر الجارى: لا أعتقد أنكم ترغبون فى هيكل إدارى يكون مجرد مديرين يرأسون مديرين، فى هرم قيادي طويل ينتهى بأشخاص هم الذين ينجزون الأعمال بالشركة.

وأضاف: لا يجب مكافأة المديرين على تكوين فرق عمل أكبر، ليذكر محرر Command Line -نشرة إخبارية أسبوعية حول المحادثات الداخلية فى شركات التكنولوجيا- أن تلك التصريحات تشير إلى مزيد من عمليات الإقالة المرتقبة.

وكانت ميتا قد أعلنت فى نوفمبر الماضي أنها ستستغني عن 11 ألف موظف، فى أكبر عملية خفض وظيفي في تاريخ الشركة.

المصدر: اليوم السابع

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