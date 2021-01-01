تقرير : تراجع شحنات الهواتف الذكية لأقل مستوى فى 9 سنوات خلال 2022

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الهواتف الذكية

كشفت بيانات شركة أبحاث السوق IDC انخفاض شحنات الهواتف الذكية العالمية في الربع الأخير من 2022 بفعل ضعف الاقتصاد الكلي وطلب المستهلك حسبما نقلت CNBC.

وأشار التقرير الصادر هذا الأسبوع إلى أن شركات الإلكترونيات شحنت 300.3 مليون هاتف ذكي في الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر، وهو ما يشكل تراجعاً بنحو 18.3% على أساس سنوي، كما أنها أكبر وتيرة تراجع على الإطلاق خلال ربع فصلي.

فيما بلغ إجمالي عدد الهواتف الذكية التي تم شحنها خلال 2022 مستوى 1.21 مليار هاتف، وهو أقل مستوى خلال عام واحد منذ 2013.

وأشار التقرير إلى ضعف طلب المستهلك وحالات عدم اليقين الاقتصادي وارتفاع مستويات التضخم كأسباب وراء انخفاض الشحنات.

وقالت نبيلة بوبال مديرة الأبحاث لدى IDC: لم نشهد من قبل مستويات شحنات خلال موسم العطلات أقل من الربع الذي يسبقه، مع ذلك فإن ضعف الطلب وارتفاع المخزون دفع البائعين إلى تقليص الشحنات بصورة حادة.

وحذر التقرير من أن الإغلاق الصارم يعرض التعافي المتوقع لعام 2023 بنحو 2.8% إلى خطر حقيقي، وسط مخاطر هبوطية كبيرة بالنسبة للتوقعات.

واحتفظت Apple بمركزها الأول من حيث إجمالي عدد الشحنات في الربع الرابع بواقع 72.3 مليون هاتف لكن بما يشكل تراجعاً بنحو 14.9% على أساس سنوي، فيما بلغت حصتها السوقية 24.1%.

هذا وجاءت Samsung في المرتبة الثانية، وسط تراجع الشحنات بنسبة 15.6% إلى 58.2 مليون.

المصدر: اليوم السابع

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