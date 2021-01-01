اكتشاف جديد لكوكب خارج المجموعة الشمسية يخفى اندماجا نوويا فى نواته

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اكتشف فريق دولي من العلماء كوكبا خارجيا جديدا يبدو أن الاندماج النووي مستمر في نواته، هو أول كوكب يتم تصويره بشكل مباشر بفضل مركبة الفضاء الأوروبية جايا (Gaia) حسبما نقلت RT.



وعثر الفريق على الكوكب خارج المجموعة الشمسية أثناء مراقبة النجوم عن بعد نحو 130 سنة ضوئية من الأرض.



والكوكب أكبر بنحو الثلث من شمسنا ونحو 13 مرة أكبر من كوكب المشتري - أكبر كوكب في نظامنا الشمسي. ويبدو أن الاندماج النووي مستمر في داخله.



وعند النظر إلى الكوكب، لاحظ العلماء أنه يسطع ويعتم، ما دفعهم إلى الاعتقاد بأن جوهره يمر بعملية اندماج نووي.



وتم تصميم مهمة جايا التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية لتحديد موقع النجوم بدقة أثناء تحركها عبر السماء. ومن المتوقع أن تعمل المركبة الفضائية لمدة عامين آخرين فقط.



ويدور الكوكب الخارجي على بعد نحو 483 مليون كيلومتر (300 مليون ميل) عن النجم HD 206893 الواقع على بعد نحو 130 سنة ضوئية من الأرض، وأكبر بحوالي 30% من شمسنا، بحسب فريق العلماء بقيادة البروفيسور ساشا هينكلي في جامعة إكستر في المملكة المتحدة.



وأطلق على الكوكب الخارجي اسم HD 206893 c، وهو اسم اكتسبه من نجمه القريب HD 206893.



واعتمادا على بيانات جايا، استخدم الفريق أداة GRAVITY في التلسكوب الكبير جدا (VLT) في صحراء أتاكاما في شمال تشيلي لتأكيد وجود الكوكب الجديد مباشرة.