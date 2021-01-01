تجعل الشعر كالحرير. . أفضل علاج للشعر الجاف والمتقصف

آخر الأخبارالأسرة والطفل › تجعل الشعر كالحرير. . أفضل علاج للشعر الجاف والمتقصف

صورة الخبر: شعر الجاف والمتقصف
شعر الجاف والمتقصف

تحلم جميع الفتيات بشعر كالحرير خالي من التجاعيد والتقصف، لذلك تقدم خبيرة التجميل منى محمد بوضعه تجعل الشعر كالحرير.



وصفة للشعر الجاف والمتقصف

المكونات
- صفار بيضة .
- ربع كوب من زيت الزيتون.
- ربع كوب من زيت الخروع.
- ربع كوب من زيت الأفوكادو

لعمل وصفة لمنع تقصف الشعر

- اخلطي المكونات معاً في وعاء نظيف.
- ضعي الخلطة على شعركِ من الجذور وحتى الأطراف مع تدليك الجذور لمدة 5 دقائق.
- غطِّي شعركِ بغلاف بلاستيكي لمدة ساعة كاملة.

- اشطفي شعركِ بالماء البارد والشامبو والبلسم
كرري هذه الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على النتيجة وسوف تندهشين منها.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تجعل الشعر كالحرير. . أفضل علاج للشعر الجاف والمتقصف

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
29077

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager